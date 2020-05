Berberler, kayıt altına alacak, fön makinesi kullanmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında, musteriler randevu ile kabul edilecek, maskesiz musteri alınmayacak, is yerinde musteri ve calısan dısında kimse bulunmayacak, misafir kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.

Rehberde, "Berber, kuafor ve guzellik salonlarında alınması gerekenler" başlığı altında "Genel önlemler", "iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler", "müşterilere yönelik önlemler", "personeli korumaya yönelik önlemler", "ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma" adı altında tedbirlere yer verildi.

Berber, kuafor ve guzellik salonlarında, alanlarının kucuk olması ve calısma kosulları nedeniyle musterilerle yakın temasın soz konusu olabildiği belirtilen rehberde, hem is yeri calısanının hem de musterinin Kovid-19 salgını suresince korunma onlemlerini almaları gerektiği, önlemlerle ilgili afişlerin de gorunur yere asılması gerektiği belirtildi.

- Müşteriler randevu ile kabul edilecek

Is yeri ile ilgili alınması gereken onlemler şöyle sıralandı:

"- İs yerinde kalabalık olusmasını engellemek icin musteriler randevu ile kabul edilmeli ve musterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmeli.

- Musterinin ya da personelin Kovid-19 cıkması durumunda temaslı taramasını kolaylastırmak amacıyla musteriye olabildigince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalı.

- Is yerinin dısında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek onlemler alınmalı.

- Is yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kisiler arası sosyal mesafeyi koruyacak sekilde (ornegin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak musteri oturtulmalı) duzenlenmeli.

- Is yerindeki koltuk/birim sayısı kadar iceriye musteri kabul edilmeli.

- Is yerine maskesiz musteri alınmamalı. Musteriler islem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak islemin ozelligine gore kısa sureli maskeyi cıkarmalı.

- Is yerinde musteri ve calısan dısında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalı.

- Is yeri icinde su ve sabuna erisim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kagıt havlular bulundurulmalı.

- İs yeri girisinde musteriler tarafından kullanılmak uzere el antiseptigi bulundurulmalı ve surekliligi saglanmalı.

- Musteriler, is yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptigi kullanması konusunda uyarılmalı.

- Is yerinde satısa sunulan sampuan, kozmetik gibi urunleri mumkun oldugunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı, ortalıkta bırakılmamalı.

- Musterilere hizmet verilirken yiyecek ve icecek (su haric) servisi yapılmamalı.

- Iceride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeyler bulundurulmamalı.

- Her musteri icin tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme saglanamadıgı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Kullanılan aletlerin uzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinmeli. Kullanılan aletlerin uzerinde kan veya sekresyon varsa, son temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmeli.

- Manikur, pedikur, epilasyon gibi islemlerde kullanılan aletlerin kisiye ozel olması saglanmalı. Kisiye ozel alet kullanımı saglanamadıgı durumlarda, her musteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu saglanmalı. Yapılan islem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalı. Eldivenli ellerle cevreye dokunulmamalı.

- Fon makinesi mumkun oldugunca kullanılmamalı. Fon makinesi gibi yuksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, dusuk hızda, yandaki musteriyi etkilemeyecek yonde ya da diger musterilerden farklı bir alanda kullanılmasına ozen gosterilmeli.

- Sac kesimi esnasında yuzde ve bas bolgesinde kalan kesilmis sacların ve kullanılan arac ve gereclerin gecici sureligine temizlenmesi icin kullanılan ense fırcasının kullanımı gecici sureligine durdurulmalı.

- Bayan kuaforleri ve guzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu gecici sureligine durdurulmalı.

- Kasa onunde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi saglayacak sekilde isaretlenmeli.

- Musterilerden tercihen temassız olmak uzere, nakit olmayan odeme yapmaları istenmeli."

- Musterilere yonelik önlemler

Is yerinde belirlenen kurallara uyması gereken müşterilerin, diger musterilerle aradaki sosyal mesafeye dikkat etmesi, mutlaka randevu alması ve alınan randevu saatine uyması, tercihen tıbbi maske kullanması gerektiği belirtilen rehberde, "Is yerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptigi kullanılmalı. Is yeri icinde gerekli olmadıkca yuzeylere dokunulmamalı. Cevreye temas sonrası el antiseptigi kullanılmalı. Yemek ve icmek (su haric) icin talepte bulunulmamalı." uyarı yapıldı.

- Personeli korumaya yonelik önlemler

Ates, oksuruk, nezle, nefes darlıgı gibi belirtileri olan hasta personelin çalıştırılmaması gerektiğine dikkat çekilen rehberde, diğer tedbirler şu şekilde belirtildi:

" -Personel calısırken ates, oksuruk, nezle, nefes darlıgı gibi belirtiler gelisirse, maskesi takılı olarak pandemi hastanesine yonlendirilmeli.

- Personel vardiyalı calıstırılmalı, calısma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması saglanmalı.

- Calısan personelin tumunun kuralına uygun maske takması saglanmalıdır. Maske ıslandıkca ya da kirlendikce degistirilmeli.

- Musteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılıgı olan personelin yuz koruyucu kullanması saglanmalı. Yuz koruyucu her musteri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

- Calısan personelin el hijyenine dikkat etmelerini saglanmalı. Bunun icin, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadıgı durumlarda alkol bazlı el antiseptigi ile ovalanmalı. Antiseptik iceren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının surdurulmesi saglanmalı. Yemek yerken ya da cay/kahve icilirken, maske cıkarılacagı icin, bunun yapıldıgı kapalı alanda aynı anda birden fazla kisinin olmamasına imkan verilmeli.

- Calısan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadıgından emin olunmalı."

- Ortam temizligi, dezenfeksiyonu ve havalandırma

Temizliğin gunluk olarak yapılması, yoğun kullanılan yerlerin daha sık temizlenmesi gerektiğine işaret edilen rehberde, ozellikle sık dokunulan yuzeylerin temizligine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu amacla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon icin 5 litre suya yarım kucuk cay bardagı olacak şekilde sodyum hipoklorit iceren camasır suyunun kullanılabileceği belirtilen rehberde, tuvalet temizligi icin onda bir oranında sulandırılmıs camasır suyu kullanılabileceği ifade edildi.

Klor bilesiklerinin uygun olmadıgı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diger cihaz yuzeylerinin de yüzde 70'lik alkolle silerek dezenfekte edilmesi gerektiği ifade edilen rehberde yer alan alınması gereken diğer tedbirler ise şöyle:

"- Calısma tezgahları, ekipmanları ve aletleri duzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmeli

- Musteriler odeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte yapılmalı.

- Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalı. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini cıkartıp is yerindeki cope atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle degistirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadıgı durumlarda alkol bazlı el antiseptigi ile ovalaması saglanmalı.

- Is yeri sık sık havalandırılmalı."