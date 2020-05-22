MEB'den öğretmen atamaları ve nakillere dair 4 maddelik açıklama
|22 Mayıs 2020 15:31
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Milli Eğitim Bakanlığı; Bakanlık Kadrolarında Görev Yapan Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenler ile 18 Mart 2020 Tarihinde Atanan Sözleşmeli Öğretmenler ve Haziran 2020 Sözleşmeli Öğretmen İlk Atama Döneminde Başvuruda Bulunacak Adaylara yönelik 4 maddelik duyuru yayınladı.
MEB tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
1- 18 Mart 2020 tarihinde atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran 2020 Pazartesi günü atandıkları illere gönderilecektir.
2- 2016 yılında göreve başlayan ve kadroya geçen öğretmenlerden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla öğretmen kadrosunda 1 yıllık çalışma süresini tamamlayacak olanlar il içi ve iller arası yer değiştirmelere müracaat edebileceklerdir.
3- 2017 yılında göreve başlayan sözleşmeli öğretmenlerden 1. aşama başvurularının son günü itibarıyla kadroya geçmiş olanlar Ağustos ayında yapılacak mazeret atamasına başvuru yapabileceklerdir.
4- Daha önce açıklanan mazerete bağlı yer değiştirme takvimi ile Haziran 2020 sözleşmeli öğretmen ilk atama takvimi salgın sürecinden dolayı ekteki gibi güncellenmiştir.
Bu vesile ile bütün öğretmenlerimizin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve huzur içinde nice bayramlar dileriz.
Personel Genel Müdürlüğü
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