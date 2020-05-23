Zoom'dan yeni karar: Ücretsiz üyeliği durdurdu

9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019'da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, koronavirüs salgını nedeniyle kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.

Son dönemde hayli popüler hale gelen uygulama özellikle bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren kararı ile gündeme geldi. NDTV'de yer alan habere göre; Zoom, Çin'de bundan sonra yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet verme kararı aldı. Böylece firma, ülkede bireylerin ücretsiz hesap açmasını durdurmuş oldu.

Zoom'un bu kararını Çin dışındaki ülkelerde de uygulayıp uygulamayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.