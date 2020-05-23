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Bakan Çavuşoğlu: Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz. Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"
 23 Mayıs 2020 22:14
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Bakan Çavuşoğlu: Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz. Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli.

Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu."

"Alanya, Antalya olarak turizm önemli bir sektör ama tarımı da ihmal etmememiz lazım. Dünyanın geleceği tarımda. Gelecekte çatışmalar tarım sektörü üzerinden olacak. Gıda güvenliğinden bahsediyorum. Çok şükür bu pandemi döneminde sağlık güvenliği bakımından da hiçbir sıkıntımız olmadı, dünyaya model oldu.
Anadolu Ajansı
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