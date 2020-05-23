Bakan Çavuşoğlu: Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz
|23 Mayıs 2020 22:14
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz. Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli.
Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu."
"Alanya, Antalya olarak turizm önemli bir sektör ama tarımı da ihmal etmememiz lazım. Dünyanın geleceği tarımda. Gelecekte çatışmalar tarım sektörü üzerinden olacak. Gıda güvenliğinden bahsediyorum. Çok şükür bu pandemi döneminde sağlık güvenliği bakımından da hiçbir sıkıntımız olmadı, dünyaya model oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akar ve komutanlar sınır hattında komandolarla iftar yaptı
23 Mayıs 2020 22:26
|Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyi ilk 20'de
23 Mayıs 2020 22:20
|İbrahim Kalın: Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak
23 Mayıs 2020 21:24
|Bakan Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını yaptı
23 Mayıs 2020 21:05
|Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında
23 Mayıs 2020 21:04
|Yeni vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı
23 Mayıs 2020 19:43
|Türkiye'den kara hududumuzu ihlal eden Yunanistan'a uyarı!
23 Mayıs 2020 19:34
|Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki 'ilk bebek' paylaşımı
23 Mayıs 2020 19:18
|Kılıçdaroğlu: Çok sayıda yürüyüşe katıldım, sloganlar attık
23 Mayıs 2020 19:09
|Böcek fotoğraf çekecek diye koruma sırılsıklam oldu
23 Mayıs 2020 18:23