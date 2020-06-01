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Kamu kurumları, kronik hastalık belgelendirmesinde, PTT'yi örnek alabilir

İdari izinli sayılacak Kronik hastalıklar konusunda karmaşa yaşanıyor. Kamu kurumlarının, örnek bir uygulama yapan PTT uygulamasını esas almaları sorunları en aza indirecektir.
 01 Haziran 2020 16:04
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Kamu kurumları, kronik hastalık belgelendirmesinde, PTT'yi örnek alabilir

Cumhurbaşkanlığının yayımladığı 2020/8 sayılı Genelge sonrasında, kronik hastalığın tespitine ilişkin olarak, kamu kurumlarında karmaşa yaşanmaktadır. Ne yazık ki bu karmaşayı sona erdirmek isteyen yetkili bir kurum da bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı bu süreçte hem Cumhurbaşkanlığını yanlış yönlendirmekte hem de yeterli açıklamayı yapmamaktadır. Binlerce memur kronik hastalıklar konusunda soru sormasına rağmen bir açıklama dahi yapmamaktadır.

Yaşanan sorunların çözülmesi için, PTT'nin yaptığı uygulamayı esas almak uygun olacaktır.

PTT Genel Müdürlüğü, son iki gündür kronik hastalıklar konusunda yaşanan sorunu çözebilmek için, birimlerine 3 maddelik bir talimat göndermiştir.

Gönderilen talimatta, hastalığı, Sağlık Bakanlığının yayımladığı listede yer alanların, durumlarını
1- e-Nabızdan alacakları barkodlu belge,
2- turkiye.gov.tr adresinden alınacak ilaç raporu veya
3- herhangi bir sağlık kurumundan aldığı belge ile
ispatlayabileceği belirtilmiştir.

Ancak hastalığın her halükarda Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yayımladığı listede yer alması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı liste için tıklayınız.

Kamu kurumlarının sadece barkodlu belge konusunda ısrarcı olmaması, turkiye.gov.tr'den alınacak ilaç raporu veya Sağlık Bakanlığı listesinde yer alıp da herhangi bir sağlık kurumundan alınan bir belge ile de kronik hastalığın belgelendirilmesine imkan sağlamalıdır.

İşte PTT'nin yazısı
Memurlar.Net - Özel

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