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Müşavir kadrolarının kaldırılmasını kim önermişti?

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hiç istişare edilmeden bir gecede kaldırılan, görevleri sona erdirilen, başka kadrolara atanan ve temmuz ayının 15'inde maaşları düşecek olan eski müşavirlerin çığlığı duyuldu ve TBMM'de yapılan derin müşavereler sonucu yapılan bir yasa değişikliği ile sorun hiçbir mağduriyete sebebiyet verilmeksizin çözüme kavuşturuldu.
 30 Haziran 2020 10:01
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Müşavir kadrolarının kaldırılmasını kim önermişti?

Açıkçası, Kuranı Kerimde Al-i İmran Süresi 159. ayetinde yer alan "Ve şavirhum fil emr" (İş konusunda onlara danış) ve Şüra Süresi 38. ayetinde yer alan ise "Ve emrühüm şüra beynehüm." (Aralarında danışarak iş yaparlar) ayetleri yürürlükteyken müşavir kadrolarının neden kaldırıldığına bir anlam verememiştik.

Müşavirlik konusu neydi, kısaca bahsedelim. Müşavir kadrosu 657 sayılı Kanuna tabi bir kadrodur. Yani müşavirler Devlet memurudur. Diğer Devlet memurlarından farklı olarak kanundaki tanımıyla istisnai memur ama halk tabiriyle bankamatik memurdur. Müşavirler yine diğer memurlardan farklı olarak mesaisi olmayan, iş verilmeyen, iş beklenmeyen, bir odası varsa genellikle haftanın belli günleri uğrayıp ziyaretçi kabul eden, eski görevine bağlı ek göstergesi ve makam tazminatını almaya devam eden, emeklilik haklarında bir kayıp yaşanmayan GİH sınıfında bir kadrodur. Görevden alınan üst düzey bürokratlar ilerde lazım olur diye müşavir kadrosuna atanarak kızağa çekilir, bu süreçte mahkeme dava işleri sonuçlanır, siyaset yeniden şekillenirse yeni görev için hazırlık yapılırdı.

Müşavirlerden aktif ve etkin görev yapanlar ise genellikle bürokrasi ile siyaset arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere parti teşkilatından sınava ve diğer prosedürlere tabi olmadan memuriyete atanan kişilerdi.

Müşavir kadrosu, 2011 yılında bakanlıkların yeniden yapılanması döneminde görevleri sona erdirilen il müdürleri, bölge müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları dahil çok sayıda memurun zorunlu olarak atanmasıyla sayısında patlama yaşanan bir kadro olmuştur. Aynı yıl eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirmek için 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler kapsamında maaşlarının başbakanlık müşaviri maaşı emsal alınarak yükseltilmesiyle bugün 11 bin TL üzerinde maaş ödenen bir kadrodur.

2015 yılında 375 sayılı KHK'ye eklenen ek 18. madde ile müşavir kadrosuna bir standart getirilmek istenmiş, ek gösterge rakamları baz alınarak görevden alınan hangi bürokratların müşavir kadrosuna atanacağı belirlenmişti.

2018 Yılında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin mevzuat altyapısını oluşturmak amacıyla yürürlüğe konulan 703 sayılı KHK Devlet teşkilatında getirdiği pek çok köklü değişiklik yanında bakanlık müşavirliği ve şahsa bağlı müşavirlik sistemini de yürürlükten kaldırmış, görevden alınan üst yöneticilerin müşavirliğe atanmasına son vermiştir. İlaveten üç yıllık uygulama imkanı bulan 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlüğe girdiği tarihte müşavirlik kadrolarında bulananlara başka kadrolar adres gösterilmiş, maaşları birden düşmesin diye iki yıllık süreyle eski maaşlarını almaları için bir geçiş süreci konulmuştur. Getirilen iki yıllık süre 14 Temmuzda dolacak ve 15 temmuzda bulundukları kadroların maaşı ödenecekken, yani tam maaşlarda düşüş yaşanacakken bu düzenleme yürürlüğe girmiş, sert bir u dönüşü ile maaş düşüşü önlenmiştir.

Bir sert u dönüşü de yine 703 sayılı KHK ile ilk defa uygulamaya giren; açıktan, yükseköğrenim görmüş ve alanı fark etmeksizin 5 yıllık deneyimi olanlardan üst yönetici olarak atanıp da görevden alınanlarla ilgili olmuştur. 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesinin ilk halinde bu şekilde atanıp ta görevi sona erenlerin Devletle olan istihdam ilişkisine son verilirken yapılan değişiklikle bunların da mağduriyeti önlenmiş, üst yöneticilik görevleri sona erdiğinde işsiz kalmalarının önüne geçilmiş, müşavir kadrolarına yeni ve münbit bir kaynak bulunmuştur.
Memurlar.Net - Özel

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