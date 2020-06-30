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Bakan Albayrak: Üretim ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayicilerin kullandığı doğal gazın fiyatında yapılan indirime yönelik, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
 30 Haziran 2020 13:36
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Bakan Albayrak: Üretim ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayicilerin kullandığı doğal gazın fiyatında yapılan indirime yönelik, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sanayi ve ticarethane abonelerine sattığı gazın fiyatındaki indirimi değerlendirdi.

Ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirten Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.
Anadolu Ajansı
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