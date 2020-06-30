1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den yargılanan Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı
 30 Haziran 2020 15:40
Yazdır
FETÖ'den yargılanan Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen avukat Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı celse arasında cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlayıp dosyaya sunduğunu belirtti.

Mütalaada, sanık Mustafa Zenginer'den elde edilen harddiskte FETÖ elebaşının Zaman TV üzerinden BBC'ye verdiği röportaj kaydı videosu ile silinmis klasorlerde FETÖ'ye ait baskaca sohbet video ve goruntu kalıntıları, FETÖ iltisaklı sitelere ilişkin log kaydı ve kırıntılara rastlandığı ifade edildi.

TUSKON'da asıl uye olan ve denetim kurulunda yer alan Mustafa Zenginer'in, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı sebebiyle KHK kapsamında kapanan kuruluslar ve derneklerde ust duzey pozisyonlarda calıstıgı, kullandığı cep telefonunda ByLock tespit edildiği belirtilen mütalaada, sanıgın 2012 yılında konut kredisi icin Bank Asya hesabı actıgı ve 2014 yılında bankanın "batıyor" denilmesi uzerine kredisini kapatıp Halkbank'ta yeni kredi actıgı anlatıldı.

Bu eylemin, FETÖ bünyesinde talimatla yapıldığı değerlendirilen mütalaada, sanığın, Bank Asya'nın dagıttıgı mevcut krediyi vadesinden once kapatarak bankaya nakit geri donusumu hızlandırma kapsamında hareket ettiğine vurgu yapıldı.

Mütalaada sanığın, TUSKON 5. Olagan Genel Kuruluna katıldıgı ve savunmasında orgutsel konusma akabinde alkıslama hususunu hatırlamadıgını iddia ettigi belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın TUSKON yedek denetim kuruluna uye olarak yazıldıgı, akabinde her ne kadar sanık sozlu olarak TUSKON'dan ayrıldıgını iddia etmisse de sanıgın ISHAD'da dernek baskanlıgı da yaptıgı dikkate alındıgında sozlu olarak dernekten ayrılmanın olamayacagı, sanıgın 2014-2016'da aktif uyeliginin devam ettigi, zira dava dosyasındaki baskaca delillerle de sanıgın orgut uyeligi ve suc isleme kastının TUSKON uyeligi gibi devam ettiginin, bu dogrultuda sanıgın adının 6. Olagan Genel kurul icin 114. sırada delege listesine yazıldıgı anlaşılmıştır."

Sanığın, Bank Asya'nın ayaga kaldırılması adı altında verilen talimat donemlerinde ayrı ayrı hesap islemleri ile orgutsel eylemde bulundugunun anlasıldıgı bilgisine yer verilen mütalaada, sanıgın TUSKON toplantısı sonrası TUSKON'dan ayrıldıgı seklindeki beyanının celiskili ve suctan kurtulmaya yonelik oldugu aktarıldı.

Mütalaada, sanıklardan Salih Zenginer'den elde edilen dijital verilerde de diger sanık Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 29 Haziran 2016 tarihli 1 milyon 462 bin lira tutarında bir cek fotoğrafı ile yine Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 604 bin 500 lira tutarında baska cekin daha bulundugu belirtildi.

Soz konusu parasal islemlerin darbe tesebbusunden cok kısa sure once olduguna işaret edilen mütalaada, "Sanıklar arası para transferinin cek uzerinden degil de basit eft-havale islemi ile de gerceklesebilecegi, islemin cek ile olmasının, tarihi ve paranın buyuklugu ile sanıklar arasında olması ve cekin fotografının cekilmesinin suphe arz ettigi" ifade edildi.

- 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaada, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte degerlendirildiginde Mustafa, Mehmet ve Salih Zenginer'in "FETÖ silahlı teror orgutu uyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski avukatın cezasına etkin pişmanlık indirimi
30 Haziran 2020 14:21		 FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis
30 Haziran 2020 12:47
Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanmasına devam edildi
30 Haziran 2020 11:29		 FETÖ itirafçıları örgütün 'renklendirme' yöntemini anlattı
30 Haziran 2020 11:05
Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı
30 Haziran 2020 10:26		 Kandil Avrupa'ya taşındı: Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor
30 Haziran 2020 07:06
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 23 kişi tutuklandı
29 Haziran 2020 22:23		 Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
29 Haziran 2020 19:27
Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişiden biri tutuklandı
29 Haziran 2020 17:42		 Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı
29 Haziran 2020 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Bakan Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadın için devreye girdi16:44 - Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray sistemi üretilmeye başlandı16:37 - Bu ilçede son korona hastası taburcu edildi16:33 - Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek16:30 - Yardım kolilerini taşıyan belediyeye ait kamyoneti çaldılar16:24 - İşten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı
16:16 - Sağlık Bakanı Koca'dan asker uğurlama tepkisi16:09 - Barolardan ortak 'Avukatlık Kanunu' açıklaması16:03 - Bakan Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor15:58 - 100/2000 bin doktora başvuru süresi uzatıldı15:58 - AK Parti MYK video konferansla toplandı15:50 - Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi
15:47 - Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaşayan halk Türkiye'den yardım bekliyor15:44 - Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış15:40 - FETÖ'den yargılanan Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi15:38 - Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonla ilgili açıklama15:31 - 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı tutuklandı
15:21 - Bakan Soylu duyurmuştu... 'Bataklık' operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 2
tavır almaya davet ediyorum 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 1
tırnağı derin kesmek 1
kramp 1
04.07.2020 antalyaspor vs başakşehir maçı 1
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
30.06.2020 çoklu baro teklifinin tbmm'ye sunulması 2
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
işleyen demir ışıldar 1
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam