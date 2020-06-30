FETÖ'den yargılanan Zenginer kardeşlere 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen avukat Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı celse arasında cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlayıp dosyaya sunduğunu belirtti.

Mütalaada, sanık Mustafa Zenginer'den elde edilen harddiskte FETÖ elebaşının Zaman TV üzerinden BBC'ye verdiği röportaj kaydı videosu ile silinmis klasorlerde FETÖ'ye ait baskaca sohbet video ve goruntu kalıntıları, FETÖ iltisaklı sitelere ilişkin log kaydı ve kırıntılara rastlandığı ifade edildi.

TUSKON'da asıl uye olan ve denetim kurulunda yer alan Mustafa Zenginer'in, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı sebebiyle KHK kapsamında kapanan kuruluslar ve derneklerde ust duzey pozisyonlarda calıstıgı, kullandığı cep telefonunda ByLock tespit edildiği belirtilen mütalaada, sanıgın 2012 yılında konut kredisi icin Bank Asya hesabı actıgı ve 2014 yılında bankanın "batıyor" denilmesi uzerine kredisini kapatıp Halkbank'ta yeni kredi actıgı anlatıldı.

Bu eylemin, FETÖ bünyesinde talimatla yapıldığı değerlendirilen mütalaada, sanığın, Bank Asya'nın dagıttıgı mevcut krediyi vadesinden once kapatarak bankaya nakit geri donusumu hızlandırma kapsamında hareket ettiğine vurgu yapıldı.

Mütalaada sanığın, TUSKON 5. Olagan Genel Kuruluna katıldıgı ve savunmasında orgutsel konusma akabinde alkıslama hususunu hatırlamadıgını iddia ettigi belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın TUSKON yedek denetim kuruluna uye olarak yazıldıgı, akabinde her ne kadar sanık sozlu olarak TUSKON'dan ayrıldıgını iddia etmisse de sanıgın ISHAD'da dernek baskanlıgı da yaptıgı dikkate alındıgında sozlu olarak dernekten ayrılmanın olamayacagı, sanıgın 2014-2016'da aktif uyeliginin devam ettigi, zira dava dosyasındaki baskaca delillerle de sanıgın orgut uyeligi ve suc isleme kastının TUSKON uyeligi gibi devam ettiginin, bu dogrultuda sanıgın adının 6. Olagan Genel kurul icin 114. sırada delege listesine yazıldıgı anlaşılmıştır."

Sanığın, Bank Asya'nın ayaga kaldırılması adı altında verilen talimat donemlerinde ayrı ayrı hesap islemleri ile orgutsel eylemde bulundugunun anlasıldıgı bilgisine yer verilen mütalaada, sanıgın TUSKON toplantısı sonrası TUSKON'dan ayrıldıgı seklindeki beyanının celiskili ve suctan kurtulmaya yonelik oldugu aktarıldı.

Mütalaada, sanıklardan Salih Zenginer'den elde edilen dijital verilerde de diger sanık Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 29 Haziran 2016 tarihli 1 milyon 462 bin lira tutarında bir cek fotoğrafı ile yine Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 604 bin 500 lira tutarında baska cekin daha bulundugu belirtildi.

Soz konusu parasal islemlerin darbe tesebbusunden cok kısa sure once olduguna işaret edilen mütalaada, "Sanıklar arası para transferinin cek uzerinden degil de basit eft-havale islemi ile de gerceklesebilecegi, islemin cek ile olmasının, tarihi ve paranın buyuklugu ile sanıklar arasında olması ve cekin fotografının cekilmesinin suphe arz ettigi" ifade edildi.

- 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaada, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte degerlendirildiginde Mustafa, Mehmet ve Salih Zenginer'in "FETÖ silahlı teror orgutu uyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.