1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turistik oteli tahrayla bastılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde, pandemi nedeniyle kapalı olan 4 yıldızlı otele, bir grup, taşla ve tahrayla saldırdı. Daha önce de saldırıya uğrayan ve ölüm korkusu yaşayan otel çalışanları için kurşun geçirmez panik odası hazırlanıyor
 26 Temmuz 2020 09:15
Yazdır
Turistik oteli tahrayla bastılar

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde 300 kişi kapasiteli, 60 çalışanın bulunduğu 4 yıldızlı otel, geçen günlerde bir grubun taşlı, tahralı (bir tür eğri budama aleti) saldırısına uğradı. Saldırı anları, pandemi nedeniyle kapalı olan otelin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen avukat Oğuz Han, otelin müvekkili tarafından 18 yıldır işletildiğini söyledi. Oğuz Han, "Müvekkil, 2011 yılında kesinleşen ihaleyle buranın mülkiyetini aldı. Daha önceki işletmeciler farklı zamanlarda buraya gelerek kapı, pencere kırarak içeri girip, personeli darbettiler. Ayrıca tehdit ederek, hürriyetlerinden yoksun bıraktılar. Personeli zorla otel dışına çıkartıp, işletme hakkının bir şekilde kendilerine ait olduğunu dikte etmeye çalışıyorlar. Kolluğun erken müdahalesi sayesinde şimdiye kadar bir can kaybı yaşanmadı. Fakat şahıslar aynı eylemlerini ısrarla sürdürüyor" dedi.

'HER DEFASINDA CESARETLENİYORLAR'

Saldırganların şu ana kadar adli bir yaptırıma maruz kalmadığını aktaran avukat Han, "Sadece, saldırganlardan 4'ü hakkında, kadın personelimize yaptıkları eylemden dolayı 1 ay uzaklaştırma kararı çıktı. Bu sayede bir haftadır otele de gelemiyorlar. Saldırganlar soruşturma süreçlerinden, her defasında cesaretlenerek çıktı. Suç işleme iradeleri pekişmiş şekilde hareketlerine devam ediyorlar. Burada müvekkil, pandemi sürecinde alınması gereken tüm tedbirleri alıp, oteli faaliyete sokmayı düşünürken, maalesef personelin ve müşterilerin can güvenliği açısından bu yıl açamayacak. Biz bu olayların Kemer, Antalya turizmine zarar vermemesini umuyoruz. Bu organize suç örgütleri her seferinde daha da cesaretlenip, kendilerini yargı üstü görüp faaliyetlerde bulunuyor. Umarım yargı ve devlet büyükleri de gerekenleri yapacaktır" diye konuştu.

'PANİK ODASI OLUŞTURDUK'

Olay günü otelde bulunan satın alma sorumlusu Gözde Han, 6 yıldır aynı işletmede çalıştığını ifade ederek, "O gün taşlarla saldırdılar. Kapıyı kırıp zorla içeri girdiler. Kameraları kırdılar. Ellerinde tahralarla tehdit edip, darbederek otel dışına çıkardılar. Daha önce de birkaç kez geldiler. Canımız tehlikede. Panik odası oluşturduk. Hatta kayıtlara ulaşamamaları için de sadece kayıt odasında değil, farklı noktalarda eş zamanlı kayıt yapan ve anlık olarak görüntüleri kaydeden kamera sistemi kullanıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

OTEL ÇALIŞANI ÖZGÜR KİRAZ DA SALDIRI ANINI ŞÖYLE ANLATTI:

"Dışarıya çıkmamızı söylediler. Burada çalıştığım için çıkmayacağımı söyledim darbettiler. 3 kişi beni zorla dışarı çıkardı. Çıkartırken de 'Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın' dediler. Ellerinde tahtalarla ölümle tehdit ettiler. Korkutucu bir durumdu."

SALDIRI ANI KAMERADA

Kamera görüntülerinde 6 kişilik bir grubun otelin arkasındaki tel örgülerden içeri girdikleri, birkaç kişinin de dışarıda gözcü olarak kaldığı görülüyor. Girişteki cam kapıyı taşlamaya başlayan gruptakilerden biri kapıyı açmayı başaramayınca tekmelemeye başlıyor. Tekme atarken ayağını sakatlayan saldırgan, daha da öfkelenerek bu kez kapıyı parçalıyor. Bu arada elinde tahra olan bir kişi de kamera açısına giriyor. Kırılan kapıdan içeri giren grup, otel çalışanı Özgür Kiraz'ı darbederek dışarıya çıkarıyor. Ardından içerideki kameraları tahra ile kıran saldırganlar, personel Gözde Han'ı da tahra ile tehdit ederek dışarı çıkarıyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye Başkanının bulunduğu eve silahla ateş açıldı
26 Temmuz 2020 10:17		 Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
26 Temmuz 2020 08:51
Heybeliada'da doğum günü partisi faciayla bitiyordu
26 Temmuz 2020 06:27		 Balıkçı teknesi battı: 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı
26 Temmuz 2020 06:15
Aydın'da çok miktarda tarihi eser ele geçirildi
25 Temmuz 2020 22:39		 Eşini ısıran köpeği silahla vurdu!
25 Temmuz 2020 22:25
Kuyumcudan 50 bin dolar çalan şüpheli yakalandı
25 Temmuz 2020 20:34		 Emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu
25 Temmuz 2020 17:50
Şanlıurfa'da DEPSAŞ hizmet binasına silahlı saldırı
25 Temmuz 2020 17:37		 Dolmuş şoförünün, ambulans şoförünü darp ettiği iddiası
25 Temmuz 2020 17:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - Kocaeli'nde 2 bina karantinaya alındı10:31 - Çalışan annelere verilen bakıcı desteği artırıldı10:17 - Belediye Başkanının bulunduğu eve silahla ateş açıldı10:11 - Rekor kıran altında yükseliş sürecek mi?10:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Bayram ziyaretine gitmeyin09:56 - Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisi 'Gli' büyük ilgi görüyor
09:43 - Görme engelli genci sınava polis ekipleri yetiştirdi09:36 - Kayserililer bu sene sucuğu yüzde 20 zamlı yapacak09:30 - Otel müşterisini taciz etti, tazminatsız kovuldu09:15 - Turistik oteli tahrayla bastılar09:05 - Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz08:59 - Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor
08:51 - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu08:48 - GAP virüse savaş açtı08:40 - FETÖ'nün Kuleli yapılanması darbe sinyalini iki ay önce vermiş08:35 - Piknikçi piyasada mangal bırakmadı08:28 - YAŞ'ta kritik 'uzatma'lar
08:17 - Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
Işık Üniversitesi'nden görülmemiş akademik ilan!
MEB, öğrenci nakil işlemlerini başlattı
Ali Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap
Vekillere soruldu... Yemekler nasıl, fiyatlar pahalı mı?
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
MEB, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapılmasını istedi
Ev alacaklar dikkat! Sürpriz ortakla karşılaşabilirsiniz
Dünyanın Ayasofya Camii yorumu: Yüzyıla mühür
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın çantası 4
Kurban bayramı ciddi bir eşik 1
volkan uzun 1
sufle 1
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
gram altın 4
Hedef bizim buradaki varlığımız 1
Metronun kadın makinistine saldırılması 1
ayakkabı doyumsuzluğu 1
burhan altıntop'un çantası 2
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam