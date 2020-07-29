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Eren üniversitesinde bu iki bölümü tercih edene 2000 TL burs

Bitlis Eren Üniversitesi ile Eren Holding arasında burs verilmesine ilişkin protokol imzalandı. Böylece Üniversite bünyesindeki bazı fakültelerde okuyacak olan öğrencilere burs imkanı sağlanacak
 29 Temmuz 2020 14:21
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Eren üniversitesinde bu iki bölümü tercih edene 2000 TL burs

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki fakültelerde '2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yeni bakınız koşulu eklenmesi' konusundaki teklif, YÖK Yürütme Kurulunca kabul edildi. Eren Holding ile yapılan protokol kapsamında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümleri tercih eden öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Öğrenim Süresince Yılda 9 Ay ve Ayda 2 Bin TL Burs İmkanı

Üniversitenin Eren Holding ile yaptığı protokol kapsamında istenen şartları sağlayacak öğrencilere burs verilecek. Protokol çerçevesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini birinci sırada tercih edip, birinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere, aylık 2 Bin (2000) TL; ilk iki sırada tercih edip, ikinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere, aylık Bin 500 (1500) TL; ilk üç sırada tercih edip, üçüncü sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciye öğrenimi süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere, aylık Bin (1000) TL ve dördüncü ile yedinci tercihleri arasında tercih edip, dördüncü ile yedinci sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenimleri süresince ve her yıl dokuz ay olmak üzere, aylık 750 TL burs verilecek.

Rektör Prof. Dr. Yardım: "Her Zaman Öğrencinin Yanında Olacağız."

Konuya ilişkin konuşan Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yapılan protokolün üniversiteye hayırlı olmasını diledi. Eren Holding'e teşekkürlerini ifade eden Rektör Prof. Yardım, öğrencilerin bu habere çok sevineceklerini ve her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.
Memurlar.Net
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