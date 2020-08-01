Turizm merkezi Çeşme bayramı 'dolu dolu' geçiriyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de Kurban Bayramı nedeniyle sahillerde ve otellerde yoğunluk yaşandı.

Arife gününden itibaren Çeşme'ye başlayan turist akını, bayramın ikinci günü de devam etti. Şehrin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Ünlü Ilıca Plajı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Tatilcilerin bir kısmı belediye tarafından oluşturulan "sosyal mesafeli locaları"nda güneşlendi. Sosyal mesafe kuralına uymayan veya maske takmayanlar ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyarılıyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, turizmcinin uzun bir aradan sonra "bayram" yaptığını söyledi.

Turizmcinin salgın nedeniyle ağır bir dönem geçirdiğini vurgulayan Belge, "Bayram döneminde otellerdeki doluluk oranı, salgın kapsamında belirlenen kapasitenin yüzde 95'ine yaklaştı. Bizi daha da sevindiren ise her ne kadar doluluk artsa da vatandaşların sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına dikkat etmeleri." dedi.

İlçede herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirten Belge, haziranı yüzde 35-40 doluluk bandında geçirdiklerini vurguladı.

Temmuz ayını ise yüzde 70'lerle kapattıklarını aktaran Belge,"Ağustos ise şimdiden yüzde 50. Bu sonuna doğru yüzde 80-90'ları bulacaktır. Bayramdan sonraki satışlarımız da artamaya başladı." diye konuştu.

"Çin'den bile rezervasyonlarımız var"

Bugün itibarıyla Türkiye'ye Rus turistlerin gelmeye başladığını anımsatan Belge, haziran ayında yüzde 1,5 olan yurt dışı pazarının geçen ay yüzde 20'ye çıktığını kaydetti.

İngiliz turistlerin Türkiye'ye gelmeye başladığını ifade eden Belge, "Ağustos ayında ise Avrupa pazarından rezervasyonlar var. Çin'den bile rezervasyonlarımız oldu. Bu rezervasyonlarla biz kasım sonuna kadar devam ederiz gibi geliyor." diye konuştu.