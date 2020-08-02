Meteoroloji'den 11 ilimiz için sağanak uyarısı
|02 Ağustos 2020 19:10
|Yazdır
Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel doluyla birlikte etkili olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere yetişemiyor
02 Ağustos 2020 18:23
|Pınar Gültekin'in katili haksız tahrik peşinde
02 Ağustos 2020 17:02
|Tatilcilerin dönüş çilesi başladı
02 Ağustos 2020 16:47
|Yüksekten düşerek yaşamını yitiren asker toprağa verildi
02 Ağustos 2020 16:41
|Başkentte piknik ve mesire alanlarında yoğunluk
02 Ağustos 2020 16:39
|Adalar'a gitmek için maskesiz, sosyal mesafesiz kuyruk
02 Ağustos 2020 14:51
|Fahrettin Koca uyardı... Menekşe Plajı'nda şok eden manzara
02 Ağustos 2020 14:38
|Devlet sahip çıktı onlar başardı: Gurur tablosu
02 Ağustos 2020 14:19
|Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı: Birinci dalga sahillere indi
02 Ağustos 2020 13:32
|İçtiği hap nefes borusuna kaçan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
02 Ağustos 2020 13:21