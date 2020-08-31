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Çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını ateşe verdi
Bağcılar'da, bir kişi, çıkarıldığı iş yerinin aracını kolonya döküp ateşe verdi. Araç itfaiye ekipleri tarafından sürdürülürken, gözaltına alınan kişinin işlemleri sürüyor.
|31 Ağustos 2020 21:41
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Bağcılar'da, bir kişi, çıkarıldığı iş yerinin aracını kolonya döküp ateşe verdi. Araç itfaiye ekipleri tarafından sürdürülürken, gözaltına alınan kişinin işlemleri sürüyor.
Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Can Z., isimli kişi işten çıkarıldığını öğrenenince işyerine ait otomobilin camını kırıp içerisine kolonya döktü. Şüpheli daha sonra otomobili ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirirken, Can Z. olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç kısa sürede söndürülürken, Can Z., Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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