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Denetleme sonrası ekipler gitti, maskeler indi

İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Sakarya'da korona virüs tedbirleri denetlendi. Denetimler esnasında maskelerini takan vatandaşların birçoğunun ise denetim sonrasında maskelerini çıkardıkları görüldü.
 04 Eylül 2020 21:27
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Denetleme sonrası ekipler gitti, maskeler indi

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz 2 haftada olduğu gibi bu haftada da valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Genelge kapsamında Sakarya'daki işlek caddeler başta olmak üzere şehir genelinde denetim yapıldı. "Sağlık hepimiz için" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlere Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başta olmak üzere Sakarya İl Emniyet Müdürü Vekili Cevdet Elyıldırım, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, köy/mahalle muhtarları ve genel kolluk kuvvetleri katıldı. Denetim esnasında yetkilileri gören vatandaşlar maskelerini takarken, denetim sonrasında ise maskelerini tekrardan çıkardıkları görüldü. Vatandaşların sergiledikleri davranışlar pes dedirtirken, akıllara maskeyi sağlık için değil ceza yememek için mi takıyorlar sorusunu da getirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği genelge kapsamında denetimlere katılan Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, "Sayın Valimiz şehir dışında olduğu için bu denetimi onun adına biz yapıyoruz. Malum korona virüs biraz daha Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilk dalganın 2'nci pik dönemini yaşamakta. Bizlerde burada Sakarya'da duyarlılığı artırmak için bütün yurtta olduğu gibi bir denetim yapmaktayız. Gördüğümüz kadarıyla da vatandaşlarımız bu konuda duyarlı. Ama sadece siz ve bizleri gördüğünde değil her an o duyarlılığını devam ettirmesini sizler aracılığı ile onlardan istirham ediyoruz. Bunun bir kul hakkı olduğunu, başkasının hakkına gasp etmemeleri gerektiğini, insanlık adına böyle hareket edilmesi gerektiğini kendilerinden sizler aracılığıyla istirham ediyoruz. Sizler aracılığı ile bu duyarlılığı bir kez daha Sakarya'ya hissettirdik. Tüm Sakaryalı hemşehrilerimize de temizlik, mesafe ve maske konusunda bugün olduğu gibi her an duyarlı olmaları konusunda tekrar istirhamlarımızı sunuyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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