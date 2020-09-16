Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
|16 Eylül 2020 01:28
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