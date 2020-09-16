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Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
 16 Eylül 2020 01:28
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Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engin bilgi, birikim ve tecrübesiyle küresel sorunlara kalıcı ve vicdanlı çözümler getirilmesine öncülük edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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