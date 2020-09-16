İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
|16 Eylül 2020 07:45
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Alınan bilgiye göre, Hilal Mahallesi 1237 Sokakta, Hasan S. (29), 35 APK 411 plakalı otomobili ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A.'ya (22) tabanca ile ateş açtı.
Silahlı saldırıya uğrayan Sabri A. ve Hasan S. tabancayla karşılık verdi. Olayda, Ajnan Uslular, Metin A, Hasan S. ve Sabri A. yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar, Ajnan Uslular, Hasan S. ve Sabri A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Metin A'yı da Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine götürdü.
Ağır yaralanan Uslular, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Sabri A. ve Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uslular'ın ve yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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