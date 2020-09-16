Çok programlı anadolu lisesine ilk kadın müdür
|16 Eylül 2020 16:36
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ilk kez kadın bir müdür atandı. Göreve başlayan Semra Atalmış, ilk görevi ise okulun Covid-19 kurallarına uygun hazırlamak oldu.
İlçedeki görevine başlayan Okul Müdürü Semra Atalmış, öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceledi. Okulların da Covid-19 önlemleri kapsamında gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Atalmış, "Hijyen şartlarının geliştirilmesi için okul Giriş ve çıkışları kontrollü olacak. Öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarının bir sistem haline getirilerek tamamen kontrollü gerçekleşecek. Dışarıdan içeriye girerken ateş ölçümü yapılacak. Öğrenciler, ateş ölçümü sonrasında belirlenen sistemle sınıflara alınacak. Çocuklarımız tamamen öğretmenlerimize teslim olacak. Eğitim, yüz yüze olacak sıralarımıza sosyal mesafeye göre dikkat edilecektir. Her öğrenciye kendi sırasını ve kendi eşyasını kullandırmak için özen göstereceğiz. Biz hazırız, tüm önlem ve tedbirlerimizi aldık ve çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu.
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