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Bu okul 'Hababam' gibi dersleri açık havada yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir ortaokulun 8. sınıf öğrencileri, destekleme ve yetiştirme kursunu okul bahçesinde çam ağaçları arasında kurulan açık sınıfta alıyor.
 16 Eylül 2020 18:52
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Bu okul 'Hababam' gibi dersleri açık havada yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir ortaokulun 8. sınıf öğrencileri, destekleme ve yetiştirme kursunu okul bahçesinde çam ağaçları arasında kurulan açık sınıfta alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim kapsamında destekleme ve yetiştirme kursu verileceğinin açıklanmasının ardından Manavgat Belenobası Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınıf yerine açık havada ders yapmaya karar verdi.

Okul bahçesindeki çam ağaçlarının altında kurulan sınıfa sıralar, öğretmen masası, tahta, Atatürk portresi ve harita gibi derslikte olması gereken eşyalar yerleştirildi.

Çam ağaçları, Hababam Sınıfı filminden karelerle süslendi. Derse giriş zili ise Adile Naşit'in canlandırdığı "Hafize Ana" gibi giyinen görevli tarafından nostaljik el ziliyle çalınıyor. Teneffüs zili olarak ise filmin müziği kullanılıyor.

Açık havada ders yapmanın başta sağlık olmak üzere her açıdan kendilerine yarar sağladığını belirten öğrenciler, okul idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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