TBMM'de koltuklara 'akustik boya'lı bakım

1 Ekim'de 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı başlayacak olan Meclis'te hazırlıklar devam ediyor. TBMM Genel Kurulu detaylı bir tadilattan geçerken, ceylan derili turuncu koltuklar 1998 yılından beri ilk kez 'akustik boya' ile yenilendi. Yanmayan, nem dengesini koruyan, ısı yalıtımı sağlayan koltukların orjinalliğini bozmamaması için 'akustik boya' kullanıldı.

ASANSÖRLÜ KÜRSÜ

Tarihi Meclis kürsüsü ise yenilendi. Asansörlü kürsü yapıldı. Başta engelli milletvekilleri olmak üzere milletvekillerinin boyuna göre indirilip çıkarılabilecek şekilde yenilenen kürsü, Meclis Başkanlığı ve Divanı kapattığı gerekçesiyle yana kaydırıldı. Genel Kurul Salonu'nda bulunan büyük avizeler de orjinalliği bozulmadan özel ürünlerle temizlendi. Meclis'in bozulan elektronik sistemi ise sil baştan değişecekti; ancak yetiştirilemediği için bu dönem tamir edilebildi. Seneye daha kapsamlı elden geçirilecek. Sistem yeniden dizayn edilecek

COVİD ÖNLEMLERİ

Meclis'te güvenlik önlemleri ve Covid-19 virüsü nedeniyle daha önce alınan tedbirlere devam edilecek. Termal kameraların sayısı artırılırken, Meclis hastanesinde düzenli test yapılmaya devam edilecek.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığınca oluşturulan 'pandemi timleri' de çalışmalarına devam edecek. Timler, söz konusu kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olmaya devam edecek. TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyen timlerin, şu ana kadar bu yola başvurmadığı öğrenildi.