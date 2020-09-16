Prof. Dr. Ercan: 6 ile 7 arasında bir deprem bekliyorum
|16 Eylül 2020 22:29
|Yazdır
Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak açıklama yapan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin tek başına bir deprem olduğunu belirterek, "Hayır bu tek başına bir deprem. Biliyorsunuz Kuzey Anadolu'nun kırığının doğu bölümünde Karlıova'da daha önce orta büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bundan sonra yapmış olduğum açıklama da bunun Van ile Karlıova yani Bingöl arasında depreme aday olan yerler olduğunu söylemiştim. Bunun içinde Muş Varto deprem bekleyen yerlerden bir tanesiydi .İşte bu deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşmiş deprem. Bu bölgenin gerilmekte olduğunu gösteriyor. Gelecekte bu bölge 6'dan daha büyük depreme gebedir. Kaldı ki Varto burada bir deprem bölgesidir. 1960'lı yıllarda burada büyük deprem olmuş ve büyük bir yıkım yaşanmıştı. Bana göre şuanda alıştırmalarını yapıyor" diye konuştu.
'BEN 6 İLE 7 ARASINDA BİR DEPREM BEKLİYORUM'
Ercan, Muş, Bitlis ve Bingöl arasının gergin olduğunu belirterek, "Döngüsünü Kuzey Anadolu kırığı batıda bitirmeye çalışırken bir taraftan da doğuya dönüyor. 2011 yılında Van depremini yaptı. Bunun arkasında aradaki Bitlis, Muş, Bingöl kısmını doldurarak tekrar Erzincan'a doğru Tokat'a doğru yol almaya başlayacak. Yani bize göre bu önemli bir uyarıdır. 4.6 - 4.7 büyüklüğündeki bir deprem küçük bir depremdir ama bu bölgenin gerildiğin göstermektedir. Türkiye'deki depremleri yüzde 50'si Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olduğunu hiç unutmamalıdır. Bu deprem büyüklükler 8"e kadar varma olasılığı da vardır. Ama benim beklentim burada 6 ile 7 arasında bir depremdir" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|17 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Eylül 2020 00:05
|Faruk Gökkuş: BELTUR parsel parsel peşkeş çekiliyor
16 Eylül 2020 23:45
|İYİ Partili Vekil'den İmamoğlu'na çağrı: Bu yanlışı düzeltin
16 Eylül 2020 23:32
|Bakanlıktan, Fatma Varank ile ilgili iddialara yanıt
16 Eylül 2020 22:41
|Bakan Selçuk: Tüm sınavları okullarımızda yapacağız
16 Eylül 2020 22:21
|Bakan Çavuşoğlu: Atina beklediği desteği bulamadı
16 Eylül 2020 22:19
|Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerine ve TBB'ye şükran borçluyuz
16 Eylül 2020 22:14
|Bakan Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü
16 Eylül 2020 21:54
|Bahçeli: Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır
16 Eylül 2020 21:53
|'Hak ve özgürlükler noktasında bu ülkeye sınıf atlattık'
16 Eylül 2020 21:44