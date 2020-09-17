17 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı Anıt Mezar'daki ölüm yıl dönümü anma programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/13.15)

3- TÜİK, 2017-2019 hayat tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmalarını yapacağı "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" videokonferans yöntemiyle düzenlenecek.

(13.15)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bakü/19.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu mücadelesi 43 maçla tamamlanacak.

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftası Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor ve Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla sona erecek.

(Artvin/13.00/İstanbul/15.00/İzmir/16.00)

4- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Selçuk ilçesi Pamucak Plajı'nda başlayacak.

(İzmir/09.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.