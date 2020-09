'Tarih'te olmayan bir kuşatma ile karşı karşıyayız'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Belki tarihin hiçbir döneminde olmayan her alanda ve anlamda bir kuşatma ile karşı karşıyayız ama Allah'ın izniyle bugünlerin de üstesinden gelerek aziz milletimizi, ülkemizi layık olduğu noktaya bütün oyunları bertaraf ederek çıkaracağız." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP'nin 13. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Büyükataman, yıl sonu itibarıyla il ve ilçe kongrelerini tamamlayıp 14 Mart 2021'deki Büyük Kurultay'a hazır hale geleceklerini söyledi.

Büyükataman, 9 Ağustos'ta Samsun İlkadım'dan başlayan süreçte 600'ü aşkın ilçenin kongresinin tamamlandığını belirtti.

Dün başlattıkları il kongrelerinden 36'sını ise ay sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Büyükataman, şunları söyledi:

"Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Ülke olarak zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Belki tarihin hiçbir döneminde olmayan her alanda ve anlamda bir kuşatma ile karşı karşıyayız ama Allah'ın izniyle her zor görevi bu aziz millet nasıl bertaraf etmiş ve Türkiye'nin üzerinde kurgulanmak istenen bu ihanet senaryolarını her dönem nasıl boşa çıkarmış ise yürekten inanıyoruz ki bugünlerin de üstesinden gelerek aziz milletimizi, ülkemizi layık olduğu noktaya bütün oyunları bertaraf ederek çıkaracağız."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu da il ve ilçe kongrelerinde görev alan partililere üstün başarılar diledi.

İsmet Büyükataman'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede seçime tek adayla gidildi. MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Atilla Ödünç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.