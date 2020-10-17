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Samsun İdare Mahkemesi: Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunları bir derece alır

Samsun İdare Mahkemesi ise, YÖK Başkanlığının Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesinin eşdeğer olduğu yönündeki görüşüne dayanarak, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunlarının 657 sayılı Kanunun 36/A--2 maddesi uyarınca bir derece alabileceğine karar verdi.
 17 Ekim 2020 16:45
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Samsun İdare Mahkemesi: Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunları bir derece alır

MEB daha önce 2016 yılında, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenlerin bir derece alamayacağı yönünde görüş yazısı vermişti. Tıklayınız.

Samsun İdare Mahkemesi ise, YÖK Başkanlığının Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesinin eşdeğer olduğu yönündeki görüşüne dayanarak, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunlarının 657 sayılı Kanunun 36/A--2 maddesi uyarınca bir derece alabileceğine karar verdi. Bu karar, samsun Bölge İdare Mahkemesi kararı sonrasında emsal niteliği taşıyacaktır.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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