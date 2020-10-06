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'Maske, mesafe ve hijyen gripten de korur'

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulduğu takdirde hem COVID-19 hem de mevsimsel grip hastalığından korunmuş olunacağını belirterek, "Endişe etmekten ziyade tedbirli ve hazırlıklı olalım" çağrısında bulundu
 06 Ekim 2020 13:34
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'Maske, mesafe ve hijyen gripten de korur'

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulduğu takdirde hem COVID-19 hem de mevsimsel grip hastalığından korunmuş olunacağını belirterek, "Endişe etmekten ziyade tedbirli ve hazırlıklı olalım" çağrısında bulundu.

Dr. Bilge, mevsimsel gripten her yıl birçok vatandaşın etkilenerek sosyal hayatından ve işinden geri kaldığını belirtti. Grip ve COVID-19 hastalığının bulaşma yolları ve semptomlarının benzer olduğuna işaret eden Dr. Uğur Bilge, "Mevsimsel grip, aşısı ve ilacı olan bir hastalıktır. COVID-19 salgınıyla birlikte her iki enfeksiyonun ayrımı da zorlaşacaktır. Her iki hastalığında semptomları benzer olmasına rağmen korunma yolları aynıdır. Grip hastalarında; göğüs ağrısı ve nefes darlığı oluştuğunda ilk olarak Korona virüs enfeksiyonu akla gelmelidir. Ayrıca koku, tat duyu bozukluğu veya kaybı da COVİD-19'a özgüdür. Mevsimsel gribe; kalp hastalığı, astım, şeker hastalığı, kronik bronşit gibi rahatsızlığı olanların daha duyarlı oldukları ve bu kişilerde yoğun bakım yatışı gerektirecek kadar ağır seyredebileceği unutulmamalıdır. Gebelerde bağışıklık sistemindeki değişimler nedeniyle grip ağır seyredebilir, dikkatli olunmalıdır. Kronik hastalığı olanlar ve gebeler kalabalık ortamlardan kaçınmalı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıdır" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; "Yeni tip Korona virüs (SARS-CoV-2) solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. COVID-19 hastalığına sebep olur. COVID-19 hastalığı esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaştığını söyleyerek, Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, yeni ortaya çıkan koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtiler de görülebilmektedir. Hastalık asemptomatik geçirilebilmekle birlikte, ciddi vakalarda; pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu ve hatta ölüm gelişebilmektedir. Bu hastalıkta da kronik hastalığı olanlar ve gebelerde ağır seyretmektedir" şeklinde konuştu.

Müdür Bilge; COVID-19 ve grip bulaşma riskini azaltmak için ise; "El hijyenine önem verilmeli, eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı, eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalı, hasta insanların yoğun olduğu ortamlara girmekten kaçınılmalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı, burnu ve ağzı içine alacak şekilde maske takılmalı, 1 buçuk metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmeli, Grip ve COVID-19 hastalığından korunmak için en önemli silahlarımız olan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulduğu takdirde hem COVID-19 hem de mevsimsel grip hastalığından korunmuş oluruz. Endişe etmekten ziyade tedbirli ve hazırlıklı olalım" uyarılarında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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