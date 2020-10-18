Yasadışı yayın yapan 354 web sitesi erişime kapattırıldı
|18 Ekim 2020 09:19
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Arasında ABD, Kanada ve Fransa'dan terör örgütü PKK/KCK/YGP/YPS propagandası yapılanların da yer aldığı 354 web sitesi erişime kapattırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Çalışma kapsamında "yasadışı bahis ve müstehcenlik" içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 286 web sitesi ile ABD, Kanada ve Fransa'dan terör örgütü PKK/KCK/YGP/YPS propagandası yapan 68 URL adresi tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286'sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli 354 web sitesi BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)na bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırıldı."
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