Kaymakamlık sınav sorularını değerlendiriyoruz
Kaymakamlık sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
|18 Ekim 2020 12:45
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İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacağını daha önce duyurmuştu.
ÖSYM tarafından 100 kaymakam adayı alımı için bugün sınav yapıldı. 10.15'te başlayan sınav toplamda 2,5 saat sürdü. Adaylara toplamda 100 soru soru soruldu.
Sınava giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ.
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