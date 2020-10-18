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Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor

Ağrı'da, terör saldırısında yaralanıp, gazi olduktan sonra açtığı tazminat davasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutardan, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle feragat eden Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran'a (44) tebrik yağıyor. Gazi Erduran, "Çok güzel tepkiler aldık, bazı yorumlarda ağladım. Çok güzel bir milletiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, bunun kıymetini bilelim" dedi.
 18 Ekim 2020 15:37
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Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu'na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle maddi tazminattan feragat etti. Vicdanı elvermediği için yüklü tazminatı almaktan vazgeçen gazi Erduran'a, örnek davranışı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından tebrikler yağıyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirdiği haberin ardından gazi Erduran ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapan takipçiler, 'Helal olsun', 'Seninle gurur duyuyoruz komutanım', 'Hakkını helal et', 'İşte gerçek vatansever' yorumlarında bulundu.

'BAZI YORUMLARDA OTURUP AĞLADIM'

Türkiye'nin yanı sıra özelikle ailesi ve çevresinden takdir kazanan gazi Erduran, kendisini arayan, iyi dilek ve temennilerle dolu mesaj ve yorumlarda bulunanlara teşekkür etti. Çocuklarıyla her fırsatta şehitliğe giderek, şehit olan kahraman silah arkadaşlarını da dualarla anan Erduran, "Bu haberden sonra çok arayanlar, yazanlar oldu. Öyle güzel yorumlar yaptılar ki; bir kez daha yaptığım davranışımın ne denli iyi olduğunu anladım. Bazı yorumlarda oturup ağladığım anlar oldu, gözyaşlarımı tutamadığım telefonlar aldım. Sağ olsunlar. Her camiadan tebrik telefonları, destek mesajları geldi. Şunu gördüm ki; milletimiz o kadar güzel, o kadar mükemmel bir millet ki, bana gösterdikleri teveccüh o kadar güzel ki, gururlanmamak elde değil. Şükürler olsun" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR MİLLETİZ'

Çok güzel bir ülkede yaşadıklarını ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydeden gazi Erduran, "Yüce Türk milletine sonsuz teşekkür ediyorum. Evlatları gibi bizi bağırlarına bastılar. Bana 'sen benim evladımsın' diyen anneler- babalar oldu. Çok güzel bir milletiz. Sizlerin vasıtasıyla bu haber çıktı. Hele bir yorum oldu, hiç unutamam. Bu yorum karşısında ağladım. 'Güzel evladım, senin o bir damla kanına o paranın hepsi az bile' diye bir yorum yapıldı. Gözyaşlarımı tutamadım. Allah herkesten razı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, bunun kıymetini bilelim. Fırsat buldukça ailem ve çocuklarımı şehitliğe getiririm. Yani buraya getiriyorum ki; onların verdiklerinin yanında, bizim verdiğimiz hiçbir şey olmadığını anlasınlar diye. Asıl kahramanlar burada yatıyor. Onların verdiklerini yanında bizim verdiğiniz devede bir tüy" diye konuştu.

'BABAMLA GURUR DUYUYORUZ'

Gazi babasıyla gurur duyduğunu anlatan Nida Erduran, "Ben bu yaşıma kadar babamla hep gurur duydum. Bu davranışı beni çok derinden etkiledi, babamla yine gurur duyuyorum. O bizim kahramanımız. İyi ki kabul etmedi. İyi ki benim babam. Bu dünyaya bir daha gelsem bir daha onun babam olmasını isterdim. O bizim kahramanımız" dedi.

'AYNI FEDAKARLIĞI BEN DE YAPARDIM'

Muhammet Yusuf Erduran (10) da 'kahramanım' dediği gazi babasıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Ben de babam gibi hiç düşünmeden aynı fedakarlığı yapardım. Eğer devletimize bir fedakarlık yapılacaksa hiç çekinmeden aynısını ben de yapardım. Babamla gurur duyuyoruz. O bizim kahramanımız; bu olumlu tepkiler gelince daha da anlıyorum babamın kahramanımız olduğunu" ifadelerinde bulundu.
DHA
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