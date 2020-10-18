Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı
|18 Ekim 2020 17:59
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi'nde iki dünya otomotiv devi
Ford Otosan ve Volkswagen'in fabrika kuracağını açıklanmasının ardından arsa fiyatları yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. Kurulacak fabrikada 2 bin kişinin istihdamı sağlanacak. Otomotiv devleri yeni kurulacak fabrikada yük minibüsü modellerini üreterek dünyaya pazarlayacak. Fabrikanın kurulacağının duyurulmasının ardından bölgedeki arsa fiyatları hızla değer kazanmaya başladı. Yatırımcılar da bölgedeki arsalara ilgi gösteriyor.
'ARSALAR DEĞER KAZANDI'
Bölgedeki arsa satışlarını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Mevlüt Bozdağ, Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele bölgelerinde özellikle otomotiv sektöründe belli başlı fabrikaların ve onların yan kuruluşlarının tesisleri ile donatılmış durumda. Bu bölgemiz, şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir istihdam kaynağıydı zaten. Fakat iki dünya devi, kendi aralarında yapmış oldukları protokol ile 2023 yılında çıkarmayı hedefledikleri ticari van araçlarını satışa sunmayı hedeflediler. Bu durumdan ötürü bölgedeki arsaların değerlenmesi konusunda önemli bir talep doğurdu dedi.
Arsa fiyatlarının son birkaç yıldır yüzde 50'yi aşan oranlarda değer kazandığını ifade eden Bozdağ, Son 2-3 yıl içerisinde, yüzde 50'yi aşan oranlarda değer kazanması görüldü. Bu ülkemiz için şehrimiz için ve en önemlisi istihdamın artması için önemli bir kazanç olacak. Buna bağlı olarak tabii ki konut alanlarda da ticari alanlarda da en önemlisi sanayi alanlarında da önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bu tesisler zaten sanayi imarlı veya bacasız sanayi imarlı alanlarda yapılabiliyor. Fakat bu etki bölgedeki boş olan bütün arsalarda kendisini hissettirdi diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Göbeklitepe'de sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı
18 Ekim 2020 17:27
|İstanbul'da yeşil papağanlar! Sayıları giderek çoğalıyor
18 Ekim 2020 15:35
|Kadın girişimci iki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor
18 Ekim 2020 14:53
|Karantinadaki vatandaş önlemler eşliğinde sınava girdi
18 Ekim 2020 14:31
|Vali, dönerciye karşı üslubu nedeniyle özür diledi
18 Ekim 2020 12:16
|'Mağara cami' tescil yolunda
18 Ekim 2020 11:54
|Bayrak aşığı muhtar 120 evin duvarına ay yıldız resmetti
18 Ekim 2020 11:45
|Uyarıları dinlemediler, kaydedip yayınladılar
18 Ekim 2020 10:45
|ATM'de unutulan 10 bin lira sahibine teslim edildi
18 Ekim 2020 10:10
|İstanbul neden pik yaptı? İşte cevabı
18 Ekim 2020 09:35