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Nefes kesen maçta 5 gol, 2 penaltı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
 18 Ekim 2020 21:06
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Nefes kesen maçta 5 gol, 2 penaltı

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetine imza attı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 26. dakikasında Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 34. dakikada Guilherme'nin penaltı vuruşuna engel olamadı. Fenerbahçe, 43. dakikada Serdar Aziz'in golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarının başında Dimitris Pelkas'la farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, Guilherme'nin golüne rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sezona 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başladıktan sonra Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikten sonra konuk olduğu Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçti.Ligde ilk kez 3 gol kaydeden sarı-lacivertli ekip, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 11'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bu sezon ilk hafta kazandıktan sonra çıktığı 3 maçta sahadan beraberlik ayrılan Göztepe ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Karşılaşmada her iki takım da birer penaltı vuruşunu gole çevirdi.

- Dimitris Pelkas ilk maçında golle tanıştı

Bu sezon 2. golüne ulaşan Jose Sosa, Çaykur Rizespor karşısında da penaltıdan bir gol bulmuştu. Yaptırdığı penaltıdan sonra takımını 2-1 öne geçiren gole imza atan Serdar Aziz de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Savunma oyuncusu geçen sezon 2-2 tamamlanan Göztepe karşılaşmasında da 1 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin yeni kadrosuna dahil ettiği isimlerden Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta takımının 3. golüne imza attı.

- Guilherme ilk gollerini attı

Sezona Trabzonspor'da başlayan ve Göztepe'ye transfer olan Guilherme, sarı-kırmızılı formayla 2. maçında iki gole imza attı. Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor formasıyla Trabzonspor'a 2 gol birden kaydetmişti.

Fenerbahçe karşısında Sosa'nın penaltı golüne engel olamayan Göztepe, bu sezon 3. kez penaltı vuruşundan kalesinde gol gördü. Yeni Malatyaspor maçında Adem Büyük, Gaziantep FK karşılaşmasında da Alexandru Maxim penaltı vuruşlarıyla sarı-kırmızılı ekibin filelerini havalandırmıştı.
Anadolu Ajansı
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