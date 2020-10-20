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Bakan Karaismailoğlu'ndan, hava kontrolörlerine '15 Temmuz' övgüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağını Dalaman'dan başka bir kod ile uçurup, onlarca hain jetin arasından geçirip, İstanbul'a inmesini sağlayanlar hava kontrolörlerimizdir. O gece büyük bir risk ve stres altında yerine getirdikleri bu görevle, hain girişimi tersine çevirmiş, hainlerin hesaplarını bozmuşlardır
 20 Ekim 2020 14:03
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Bakan Karaismailoğlu'ndan, hava kontrolörlerine '15 Temmuz' övgüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava kontrolörleri sayesinde sivil ve askeri tüm uçakların kalkışlarından uçuşlarına, iniş trafiğinden, hava şartlarına kadar her türlü parametrelerinin an be an takip edildiğini belirterek, böylece yolcuların emniyetli bir şekilde seyahat ettiklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" dolayısıyla Hava Trafik Kontrol Merkezini, Yerli ve Milli ATC Eğitim Simülatörü ile Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 milyon metrekare olan Türk hava sahasından transit geçiş yapan veya ülkenin herhangi bir meydanına iniş yapacak günlük ortalama 5 bin trafiğin yönlendirilmesinin hava trafik kontrolörleri sayesinde gerçekleştirildiğini kaydederek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde faaliyet gösteren 1760 kontrolörün sayısını 2021'de 2 binin üzerine çıkaracaklarını bildirdi.

Çalışmalarını, uluslararası standartlarda, güvenli, insana ve çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünü sistemlere ve yetişmiş insan gücüne dayalı hava seyrüsefer hizmetleri sunma vizyonu doğrultusunda sürdüreceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemiz, 18 yıldır ulaştırma ve altyapı alanında büyük bir atılım gerçekleştirmektedir. Bu atılım içerisinde hava yollarımız dünya çapında markalaşmış ve büyük başarılara imza atmıştır. Bakanlığımızın 2003'te başlattığı Bölgesel Havacılık Politikası kapsamında adımlarımızı bir bir hayata geçirirken, sivil havacılığımız kayda değer bir gelişim göstermiştir." dedi.

Karaismailoğlu, geçmişte 26 olan havalimanı sayısının 56'ya yükseltildiğini belirterek, 2002'de dünyanın sadece 60 noktasına uçakla seyahat edilebilirken, bugün bu sayının 328 olduğuna işaret etti.

Türkiye'de 2002'de yıllık 34 milyon kişi hava yolunu kullanırken, son 17 yılda, yüzde 500'ü aşan artışla söz konusu sayının 209 milyona ulaştığını anlatan Karaismailoğlu, Bakanlığın çalışmaları sonucunda 2,2 milyar dolar olan sektör cirosunun bugün itibarıyla 27,2 milyar dolara yükseltildiğini belirtti.

Yurt içi uçuşlarda seyahat konforu ve kalitesini artırmak için gerçekleştirdikleri yatırımları, yurt dışı uçuşlar için de göstermeyi ihmal etmediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, dünyanın örnek gösterdiği İstanbul Havalimanı ile Türkiye ve İstanbul'un uluslararası bir hub haline geldiğini vurguladı.

Yolcuların can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, elde edilen başarıların temelinde yolcuları gidecekleri yere ve sevdiklerine sağ salim ulaştırmanın yattığını söyledi.

- "Her gün emniyet içinde uçak seyahati yapıyorsak arkadaşlarımızın sayesinde"

Hava trafik kontrolörlerinin işlerinin hayati olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hava trafik kontrolörleri sayesinde sivil ve askeri tüm uçakların kalkışlarından uçuşlarına, iniş trafiğinden, hava şartlarına kadar her türlü parametreleri an be an takip edilmekte, yolcularımız emniyetli bir şekilde seyahat etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağını Dalaman'dan başka bir kod ile uçurup, onlarca hain jetin arasından geçirip, İstanbul'a inmesini sağlayanlar hava kontrolörlerimizdir. O gece büyük bir risk ve stres altında yerine getirdikleri bu görevle, hain girişimi tersine çevirmiş, hainlerin hesaplarını bozmuşlardır. Eğer her gün emniyet içinde uçak seyahati yapıyor, canımızı gönül rahatlığıyla emanet edebiliyorsak, arkadaşlarımızın dikkatli ve özverili gayretlerinin sonucudur."
Anadolu Ajansı
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