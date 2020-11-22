1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek

Döviz kurlarındaki düşüş ve faiz oranlarındaki yükseliş otomobil piyasasında dengeleri değiştiriyor. Son dönemde rekor kıran fiyatların sıfır kilometrede yüzde 10, ikinci elde ise yüzde 15 düşmesi bekleniyor.
 22 Kasım 2020 09:25
+Aa- Yazdır
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek

Türkiye otomobil satışlarında tam anlamıyla tarihi günler yaşıyor. Pazarda dengelerin sürekli değiştiği, tahminlerin yanılıp, hedeflerin yenilendiği piyasada fiyatlar büyük çaplı dalgalanmalar gösteriyor. Avrupa ve ülkemizde tesislerin durma noktasına geldiği yılın ilk çeyreğinde, ülkemizde tüketici taleplerinde patlama yaşanırken, sıfır kilometre otomobil satışları rekor kırdı. Avrupa daralırken ülkemizde satışlar yüzde 78.1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

FİYATLAR UÇMUŞTU

Sıfır kilometre otomobil satışlarıyla birlikte, ikinci elde de büyük bir talep yaşanıp, fiyatlar aşırı yükselişe geçti. Ağustos ayındaki ÖTV matrah artış ve düzenlemesi, ardından döviz kurlarındaki yükseliş sıfır kilometre fiyatlarını yukarıya çekince, ikinci elde fiyatlar uçtu. Ancak son yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamalarından sonra, döviz kurlarında yüzde 10'lara varan düşüş ve ekonomik göstergelerdeki iyileştirmeler etkisini otomobil piyasasında da hissettirmeye başladı.

KAMPANYALAR YOLDA

Piyasada özellikle döviz kurundaki düşüşle birlikte otomobil fiyatlarında indirim beklentisi başladı.VavaCars CEO'su Lawrence Merritt, faiz artırımıyla birlikte sıfır araçlarda yaklaşık yüzde 10'luk, ikinci el araç fiyatlarındaysa yaklaşık yüzde 12 ila 15 arasında değişen bir düşüş beklediklerini ifade etti. Yılsonunda kampanyalı satışların da başlayacağını belirten Merritt, "Aralıkta düşük faiz kampanyaları ve fiyat indirimleri yapılacaktır" dedi. Dövizin stabil bir görüntü sergilemesini bekleyen VavaCars CEO'su, "Dövizin düşüşü devam ederse fiyat indirmek yerine distribütör destekli düşük kredi kampanyaları gelecektir. Sıfır araç fiyatlarında güncellemeler yapılacaktır. 1 ay içerisinde 2.el fiyatlarına etkileri de görülecektir" ifadelerini kullandı.

ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN

PİYASADA beklenen dengelenmenin başladığını belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür ise, şunları söyledi: "Piyasa koşulları ve stok maliyetleri nedeniyle artık birçok firma için bekleme imkanı kalmadı. Bu firmalar, araçları elden çıkarmak için kardan feragat etmeye başladı ve indirim yoluna gidiyor. Bu da ikincil el otomobil almak için en doğru zamana işaret ediyor. Döviz de stabil seyre dönüştü ve yıl sonuna kadar sıfır otomobil fiyatları artmayacaktır. Böylelikle ikinci el aracını sıfırdan pahalıya satmaya çalışanlar boşa zaman kaybetmiş olacak."

YÜKSELİŞ TRENDİ BİTTİ

İkinci el otomobil satışlarında bir yavaşlama olduğunu belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da, şöyle konuştu: "Şu an fiyatlardaki artış trendi durdu ve talep azalmasıyla orantılı ortalamada yüzde 3'lük bir fiyat düşüşü yaşandı. İlerleyen günlerde gelişmelere göre pazardaki gelişmeler şekillenecek."

SÜMER DEMİRCİLER
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak
22 Kasım 2020 07:47		 TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
22 Kasım 2020 00:01
'10 araç satılıyordu, şimdi 3 araç satılıyor'
20 Kasım 2020 13:02		 'Aralık'ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun'
20 Kasım 2020 12:02
'Kış lastiğine geçmek için kar yağmasını beklemeyin' uyarısı
19 Kasım 2020 13:38		 TOGG'un üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
18 Kasım 2020 16:32
'Yerli otomobilin yerlilik oranı 2026'da yüzde 68 seviyelerine çıkacak'
18 Kasım 2020 11:51		 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
17 Kasım 2020 09:08
Araç sahipleri dikkat! Cebinizden 15 bin TL çıkmasın
16 Kasım 2020 23:43		 İkinci el araç satışlarında bazı ekspertizler can yakıyor
16 Kasım 2020 21:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:35 - Binlerce yıllık tarihi su hattında sonbahar güzelliği09:25 - Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek09:10 - Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor08:59 - Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı08:51 - Kısa çalışmada yeni dönem08:32 - Koronayı yenen vekiller anlattı: Virüsü nasıl yendiler?
08:25 - Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi08:20 - Koronavirüs aşısı yaptıran virüs bulaştırır mı?08:06 - Komşudan önce onlar yetişiyor07:59 - CHP'li belediye, demirciden bilgisayar pizzacıdan dezenfektan almış07:51 - 7 bin 312 yabancı ev satın alarak Türkiye vatandaşı oldu!07:47 - Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak
07:41 - Mehmetçik Karabağ görevine hazır07:30 - Mecliste korona alarmı! Ek tedbirler alınıyor07:22 - Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız07:11 - Uzmanından ailelere 'çocuk kitabı' uyarısı07:00 - Memuriyette hızlı makam sıçramaları ve ortaya çıkardığı sorunlar
06:55 - Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
Memuriyette hızlı makam sıçramaları ve ortaya çıkardığı sorunlar
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
CHP'li belediye, demirciden bilgisayar pizzacıdan dezenfektan almış
Mecliste korona alarmı! Ek tedbirler alınıyor
Koronayı yenen vekiller anlattı: Virüsü nasıl yendiler?
Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı
10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi, otomobili bağlandı
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etin ne budun ne 1
kızılötesi uydu fotoğrafları 1
krizi fırsata çevirmek 1
islam kalkınma bankası 1
aile yakınlarından corona geçirenler 2
Acilen 3 haftalık kapanma yapmalıyız 2
Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1
dibek kahvesi 1
karantinada olduklarını camiden anons ettiren çift 1
hazine 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam