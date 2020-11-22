Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Denizin havadan daha sıcak olduğu Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından vatandaşların akınına uğradı.
|22 Kasım 2020 15:39
|+Aa- Yazdır
Koronavirüsün bulaşıcılığını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde hafta sonu 20.00-10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, bu sabah saat 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar hem denizin hem de sahil bandında spor yapmanın keyfini sürdü.
Sahil bandındaki banklarda oturan ve çimlerde kahvaltı yapanların maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Tüm yurtta soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde Antalya'da yazdan kalma günlerin yaşanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hemofili hastası doktor Ali mücadelesiyle 'umut' oluyor
22 Kasım 2020 16:17
|Polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu
22 Kasım 2020 16:11
|Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor
22 Kasım 2020 16:07
|Mutlulukları boylarından büyük
22 Kasım 2020 16:03
|Türkiye'de sadece 3 tane var! Herkes hayran kalıyor
22 Kasım 2020 15:56
|Dilenci kılığına girip yarım saatte 60 TL para topladı
22 Kasım 2020 15:54
|Sınava geç kalınca 'Lütfen abi' diyerek yalvardı
22 Kasım 2020 15:30
|Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi
22 Kasım 2020 15:21
|'Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir'
22 Kasım 2020 15:17
|Ankaralı kuaför müşterilerini HES koduyla kabul ediyor
22 Kasım 2020 15:11