Polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu
Eskişehir'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) yapıldı.
|22 Kasım 2020 16:11
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan adaylar, Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Girişte kimlik kontrolü yapan ekipler, maske ve dezenfektan verdikleri adayları kurallara uymaları için uyardı.
Geç kalan ya da sınav merkezlerini karıştıran adaylara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yardımcı oldu. Ekipler, adayları sınava girecekleri okullara son anda yetiştirdi.
Geç kalan bazı adaylar ise sınav saati geçtiği için merkezlere alınmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hemofili hastası doktor Ali mücadelesiyle 'umut' oluyor
22 Kasım 2020 16:17
|Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor
22 Kasım 2020 16:07
|Mutlulukları boylarından büyük
22 Kasım 2020 16:03
|Türkiye'de sadece 3 tane var! Herkes hayran kalıyor
22 Kasım 2020 15:56
|Dilenci kılığına girip yarım saatte 60 TL para topladı
22 Kasım 2020 15:54
|Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler
22 Kasım 2020 15:39
|Sınava geç kalınca 'Lütfen abi' diyerek yalvardı
22 Kasım 2020 15:30
|Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi
22 Kasım 2020 15:21
|'Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir'
22 Kasım 2020 15:17
|Ankaralı kuaför müşterilerini HES koduyla kabul ediyor
22 Kasım 2020 15:11