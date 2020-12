- AK Parti, CHP ile HDP arasında "17-25 Aralık" tartışması

TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. Teklifin tümü yarınki görüşmelerin ardından oylanacak.

Genel Kurulda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16. maddesi üzerindeki görüşmelerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Roman vatandaşlara yönelik bir strateji belgesi olduğunu belirten Selçuk, "Roman vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğu bölgeler başta olmak üzere 12 ilimizde 32 sosyal destek merkezimiz var. Bu merkezlerde kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmaya devam ediyoruz." dedi.

- "Muzır İçerikle Mücadele Platformu ile 7/24 ihbarlar alıyoruz"

Televizyonlardaki gündüz programlarının RTÜK tarafından denetlendiğini, kendilerinin de medya buluşmaları yaptıklarını, ilgili kurum ve kuruluşlarla takibi sağladıklarını dile getiren Selçuk, "Çocuklarımıza dair böyle yayınlar olduğu sürece hem RTÜK'e hem de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına her daim yazılarımızı yazıp bu konudaki denetimlerin yapılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

"Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar Kampanyası" ve "Muzır İçerikle Mücadele Programı"na değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu Muzır İçerikle Mücadele Platformu ile 7/24 ihbarlar alıyoruz ve bu ihbarları değerlendirip, aksiyon alıp, bu yayınların kaldırılması noktasında da irtibat sağlıyoruz. Özellikle risk altında bulunan çocuklarımıza koruyucu, önleyici hizmetler sunabilmek için Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulamamızı hayata geçirdik. Çocuklar Güvende Programımız var. Dijital risklerden korumak anlamında da sosyal içeriklere, özellikle sosyal medyadaki içeriklere yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili kuruluşlarla beraber müdahil olup yayından kaldırmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı hem dijital ortamda hem de sosyal anlamda korumak için çalışmalarımız devam ediyor."

Kadın cinayetlerine de değinen Selçuk, "Her canımız kıymetli. Hiçbir canımız kaybolmasın diye büyük bir çalışma yürütüyoruz. Kadına karşı şiddette en temel prensibimiz sıfır tolerans ilkesiyle devam edebilmek." ifadelerini kullandı.

Selçuk, her ilde şiddet önleme ve izleme merkezleri olduğunu belirterek, "Onun haricinde biz her ilçemizdeki sosyal hizmet merkezlerimizde de şiddet izleme birimleri kurduk. Bakanlığımızda 111'i bağlı olmak üzere 146 tane de kadın konukevimizde kadınlarımıza yardım ve destekçi oluyoruz. Onun haricinde İçişleri Bakanlığımızın verilerine baktığımız zaman da geçen seneye kıyasla bir düşüş var ama biz istiyoruz ki hiçbir kadınımız bu şekilde bir şiddete maruz kalmasın, her kadınımızı koruyabilelim." diye konuştu.

Sigortalılık öncesi doğum borçlanmasına ilişkin düzenlemelerle ilgili de bilgi veren Selçuk, doğum yapmış kadınlara emeklilikte 6 yıla kadar prim ödeme gün sayısı avantajı sağlandığını kaydetti.

- AK Parti, CHP ile HDP arasında "17-25 Aralık" tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü olduğunu dile getirerek, "Yarım asır boyunca her dönemde devlet içinde çöreklenen FETÖ'cü terör örgütü unsurlarının meşru hükümeti hedef alan bu yargı darbesi, milletimizin geçmiş darbelerden çıkardığı dersle püskürtülmüş, onların şantaj ve montaj algılarına hiçbir şekilde fırsat verilmemiştir." dedi.

Milletin iradesine sahip çıkmayı 15 Temmuz'da da haykırdığını vurgulayan Özkan, "Milli irade, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri mücadelemize devam edeceğiz ve milli iradeye karşı kast girişimlerine fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine, birlik ve beraberliğine, Meclis'in bütünlüğüne karşı kalkışma ya da darbenin nereden gelirse gelsin CHP olarak karşısında olacaklarını belirterek, "Ancak 17-25 Aralık ile ilgili iktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasındaki görüş ayrılığı çok derindir. 17-25 Aralık, FETÖ ile AKP ilişkilerinin ve pazarlıklarının açığa çıktığı bir tarihtir bizim için." diye konuştu.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ise "Bu ülkede milli irade üzerinde kumpas, vesayet, darbe girişiminde bulunanlar ve bunun üzerinden de özellikle petrol, faiz ve silah ile bu milletin emanetini cebine indirmek isteyenler tarih boyunca var olmuştur ve iş birlikçileriyle maalesef var olmaya devam ettiklerini görüyoruz. Bizim de vurguladığımız budur." karşılığını verdi.

FETÖ'nün Silahlı Kuvvetlerde, spor camiasında, sivil toplum kuruluşlarında, ticari çevrelerde, farklı tarikat yapılarının içinde çöreklendiğini anlatan Özkan, "Terör örgütü bu hedefe yalan, dolan, şantaj, montajlarla, kumpaslarla yürüdü. FETÖ'nün o algılarına, şantaj ve montajlarına Silahlı Kuvvetlerde, spor camiasında nasıl müsaade etmiyorsak iş çevrelerinde ve siyaset alanında da müsaade etmememiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç ise bu tür sorunlarla karşılaşmamak için şeffaflık sağlanması gerektiğini ifade ederek, "BMC'nin ortağı Ethem Sancak, FETÖ liderine yaptığı 'Ben onu Türkiye'nin ve dünyanın lideri olarak görüyorum. Onunla ilgili gönül bağım var.' dedikten sonra, savunma sanayisini Ethem Sancak gibi birisine teslim ediyorsanız biz onun için Tank Palet'e karşıyız." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da darbelere karşıtlık konusunda hiçbir siyasi partinin farklı bir görüşünün olmadığını belirterek, "15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı da hepimizin imza attığı bir metin var ancak darbeleri biraz karıştırıyoruz galiba. 15 Temmuz ile 17-25 Aralık'ı doğrudan aynı meseleymiş gibi ortaya koymak insanların kafasını karıştırır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan tekrar söz alarak, FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta kullandığı unsurların, darbe teşebbüsünün bir manivelası ve algı yönetimi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

FETÖ'nün bütün unsurlarının kökünü kazımak ve yaptığı bütün kumpasların hesabını sormak için parlamentonun yaptığı düzenlemelere dikkati çeken Özkan, "Bağımsız ve tarafsız yargımız çalışıyor. Bu, demokrasimiz açısından kazançtır. Ortak parlamento kültürümüzün de güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinin tamamlandığını belirterek, teklifin tümünün yarınki görüşmelerinden ardından oylanacağını açıkladı.

Daha sonra 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.