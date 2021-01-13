Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!

1- Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak yapmakta iken Eylül ayı itibarıyla bir devlet üniversitesine naklen atandım. Öğretmen olarak yaptığım bilimsel çalışmaları kullanarak akademik teşvik ödeneği alabilir miyim?

27 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin "Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Süreci" başlıklı 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında; "Devlet yükseköğretim kurumlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır ." düzenlemesi bulunmaktadır.

İlgili düzenleme çerçevesinde, başka bir kamu kurumundan üniversiteye atanan öğretim elemanlarının akademik teşvik ödeneği hesaplanmasında yalnızca devlet yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı olarak gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda, Eylül ayından önce öğretmen olarak görev yapmakta iken yapılan bilimsel çalışmaların akademik teşvik ödeneğinde kullanılması mümkün değildir.

2- Geçen yıl vakıf yükseköğretim kurumunda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktaydım. 2021 yılı itibarıyla devlet üniversitesine Doçent olarak açıktan atandım. Vakıf üniversitesindeki çalışmalarımla akademik teşvik ödeneğine başvurabilir miyim?

"Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen faaliyetler akademik teşvik ödeneğinde dikkate alınmamaktadır.

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanmasında yalnızca devlet yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapmakta iken yapılan çalışmalar dikkate alınır.

3- Devlet yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu statüde görev yapıyorum. Akademik teşvik ödeneğinden faydalanabilir miyim?

"Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 6 ncı maddesinin 9 uncu maddesi uyarınca, sözleşmeli statüde görev yapmakta olan yabancı uyruklu öğretim elemanlarına akademik teşvik ödeneği verilmesi yasal olarak mümkün değildir.

4- Hakkımda yürütülen soruşturma sebebiyle görevden uzaklaştırıldım. Akademik teşvik ödeneğinden yararlanabilir miyim?

"Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 10 uncu maddesinin 2/a fıkrasında; "Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece yapılır ." ifadesi yer almaktadır.

Bununla birlikte, 2547 sayılı Kanunun 53/B maddesinin 6 ncı fıkrasında; "Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma süresi içinde kendilerine aylıklarının veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir." hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda, görevden uzaklaştırılan adaylara aylıklarının ücretinin üçte ikisinin ödenmeye devam edilmesi sebebiyle, açığa alınan kişilerin akademik teşvik ödeneğine başvurmasında ve yararlanmasında hukuken bir engel bulunmamaktadır.

5- Doğum sebebiyle aylıksız izindeyim. Akademik teşvik ödeneğine başvurabilir miyim?

"Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 10 uncu maddesinin 2/a fıkrasında; "Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece yapılır ." ifadesi yer almaktadır.

Bu çerçevede, aylıksız izinde olan kişilerin akademik teşvik ödeneğine başvurmasında engel bulunmamakla birlikte, ödenek almaya hak kazanması halinde ilgililer ancak göreve başladıklarında bu haktan ilgili aydan itibaren yararlanmaya başlayacaktır. Ayrıca, bu kişilerin geçmişe dönük hak talep etme imkanı bulunmamaktadır.

6- Araştırma Görevlisi / Doktor Öğretim Üyesi kadrosundayım ancak Doçent unvanı aldım, hangi unvanıma göre değerlendirme yapılacak?

"Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ".akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran..." hükmü ve 8 nci fıkrasındaki "Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır." hükmü uyarınca akademi teşvik ödeneği işlemlerinde kadro unvanı esas alınmaktadır.

7- Görevlendirme ile farklı bir kurumda .. aydır/yıldır görev yapıyorum akademik teşvik başvurumu hangi kuruma yapmam gerekmektedir?

Başvurular "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 6 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonuna yapılmaktadır. Ancak bunun tek istisnası 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro devri yapılan araştırma görevlilerinin başvurularını geçici kadro devirlerinin yapıldığı yükseköğretim kurumlarına yapması gerekmektedir.