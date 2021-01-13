Kovid-19'la mücadele eden doktor, stresini dansla atıyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Aslan, koronavirüs (Kovid-19) kliniğindeki mesaisini tamamladıktan sonra il merkezinde yaklaşık 2 yıl önce tanıştığı "swing dans" ile stres atıyor.

Bismil Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kliniğinde görevli 41 yaşındaki Dr. Aslan, yaklaşık 2 yıl önce swing dansa merak sardı. Arkadaşlarının da önerisiyle kent merkezindeki swing dans okuluna kaydını yaptıran ve ders alan Aslan, haftanın belirli günlerinde arkadaşlarıyla Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanlarında dans ediyor.

Dr. Aslan, AA muhabirine, gün içerisinde hastanede yoğun çalıştığını, stresini atmak için arkadaşlarıyla daha önce planladıkları mekanlarda buluşarak dans ettiğini söyledi.

Salgında sağlık çalışanları olarak yorulduklarını, yoğun iş temposundan dolayı evlerine gidemeyen arkadaşlarının olduğunu anlatan Aslan, sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikolojik olarak bu süreçten etkilendiğini belirtti.

Diyarbakır'da dans okulunda ilk başta müziklerini çok sevdiğini bildiren Aslan, 1920 ve 30 yılların Amerika'nın caz müzikleriyle dans edildiğini, dansın çok eğlenceli olduğunu kaydetti.

Gün içerisinde Kovid-19 hastalarından dolayı yoğun çalıştıklarını, streslerini atmak için de sosyal etkinliklere devam ettiklerini bildiren Aslan, özelikle bu süreç içerisinde dans etmeyi seçtiğini dile getirdi.

"Fırsat buldukça dans etmeye çalışıyorum. Yorgunluğumuzu ve stresimizi dans ederek atıyorum. Hem spor oluyor hem tatlı bir dans etkinliğinde bulunuyorum." diyen Aslan, şöyle devam etti:

"Normalde dans ederken eşler değişir. Farklı eşlerle sürekli dans ederiz ama bu salgında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak dans etmeye çalışıyoruz. Şimdi de eş değiştirmeden sabit partnerli bir şekilde dans ediyoruz. Dansı Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini tercih ediyoruz. Haftanın bir ya da iki günü Ongözlü Köprü, tarihi İç Kale'de bazen eski Diyarbakır evlerinde bir araya gelerek dans etkinliklerimizi yapıyoruz."

Açık alanlarda dans ederken vatandaşların kendilerini merakla izlediğini ifade eden Aslan, bazı vatandaşların da kendilerine eşlik ettiğini aktardı.

Mesai sonrası dans ettikten sonra eve çok daha rahat ve huzurlu gittiğini anlatan Aslan, "Sağlık çalışanları için tavsiye edebilirim. Sadece bu dansı değil, spor, bedenen aktif olabileceğimiz başka danslar, etkinlikler olabilir. Hem salgınla yaşamak ve çalışmak hem de eğlenmek ve spor yapmak bu şekilde kalori yakarak mutlu olmak mümkün." ifadelerini kullandı.