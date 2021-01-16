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Bu meslekler pandemide ortaya çıktı

Koronavirüs salgını bir yandan dünya ekonomilerini sarsıp küçültürken, birçok insanın işsiz kalmasına neden oldu. Ancak bu dönem içerisinde koronavirüs krizini fırsata çevirenler de oldu. Araştırmalara göre koronavirüs döneminde yeni iş imkanları ortaya çıktı. O mesleklerden bazıları ise Gezen Kuaförler, Evde Kişisel Antrenörler ve Butik Maske Tasarımcıları oldu
 16 Ocak 2021 11:39
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Bu meslekler pandemide ortaya çıktı

Pandemi ile Evde Kişisel Antrenör olan Yoğa Eğitmeni Marina Yıldırım, pandemi ile evde ders almak isteyenlerin arttığını ve her gün en az 3 ya da 4 derste gittiğini söyledi. Yıldırım, "Pandemi dönemindeki kısıtlamalarla birlikte spor salonları kapandı. Bu sebepten dolayı antrenörlükte mutasyona uğradı. Mesleğim aynı sadece uygulama alanım değişti. Pandemi ile evlerde ders vermeye başladım. Uzun süre evlerde kaldık ve insanlar evlerde spor yapmaya başladı. Pandemi süreci uzayınca motivasyonları arttırmak için bizlere başvurdu. Bende artık istek doğrultusunda derslerimi evlerde veriyorum. Ders verdiğim süre içerisinde öğrencimle temas etmemeye özen gösteriyorum. Ücretlendirme ise spor salonlarına kıyasla yüzde 20 arttı. Ben ders başı 200 - 300 TL alıyorum" dedi.

Vatandaşların genellikle eve saç tıraşı için çağırdıklarını belirten Gezen Kuaför Serkan Özkanlı ise, "Pandemi döneminde mesleğim Gezen Kuaföre evrilmeye başladı. Özellikle 65 yaş ve üzeri, evden dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza evlerinde kuaför hizmeti veriyorum. Önceki yıllara kıyasla vatandaşlarımızın evde hizmet oranı yüzde 30 arttı. Ben kuaför salonum da saç ve sakalı 90 TL'ye keserken evde ise 130 TL'ye kesiyorum. Evde bulunduğumuz süre içerisinde maskemi asla çıkarmıyorum ve ellerimi sık sık yıkıyorum" diye konuştu.

Pandemi döneminin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ekonomik ve sosyal anlamda şartları değiştirdiğine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Fırat Demirkol, "Birçok insan için bu durum kriz olarak algılanıyor. Ama ekonomik anlamda her kriz kendi içerisinde yeni fırsatları da doğuruyor. Bu anlamda pandemi dönemini bazı sektörler için yeni bir fırsat alanı olarak değerlendirenlerde oldu. Özellikte tüketim anlamında insanların alışkanlıkların pandemi döneminde de belli oranda devam ettiğini görüyoruz. Örneğin hayatımıza giren ve bizimle birlikte olan bir maske gerçeğimiz var. Bu anlamda insanlar ilk başta maske bulma konusunda bir çaba sarf ederken, bir süre sonra bu maskeleri kıyafetlerine, çantalarına ve aksesuarları uygun hale getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu alanda da kişiye özel maske tasarımcıları ortaya çıktı. Kişiye özel maske tasarımcılığı da yeni bir iş imkanı olarak insanların karşısına çıkmaya başladı. Temelde her kriz kendi içerisinde bazı fırsatlar ortaya çıkarıyor. Bu fırsatları iyi takip eden, değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurabilen kişi ya da kurumlar bu krizlerden en az etkileniyor diyerek hiç etkilenmeyip işlerini büyüterek de yollarına devam edebilidiklerini söyledi.
Pandemi döneminin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ekonomik ve sosyal anlamda şartları değiştirdiğine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Fırat Demirkol, "Birçok insan için bu durum kriz olarak algılanıyor. Ama ekonomik anlamda her kriz kendi içerisinde yeni fırsatları da doğuruyor.

Bu anlamda pandemi dönemini bazı sektörler için yeni bir fırsat alanı olarak değerlendirenlerde oldu. Özellikte tüketim anlamında insanların alışkanlıkların pandemi döneminde de belli oranda devam ettiğini görüyoruz. Örneğin hayatımıza giren ve bizimle birlikte olan bir maske gerçeğimiz var. Bu anlamda insanlar ilk başta maske bulma konusunda bir çaba sarf ederken, bir süre sonra bu maskeleri kıyafetlerine, çantalarına ve aksesuarları uygun hale getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu alanda da kişiye özel maske tasarımcıları ortaya çıktı. Kişiye özel maske tasarımcılığı da yeni bir iş imkanı olarak insanların karşısına çıkmaya başladı. Temelde her kriz kendi içerisinde bazı fırsatlar ortaya çıkarıyor. Bu fırsatları iyi takip eden, değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurabilen kişi ya da kurumlar bu krizlerden en az etkileniyor" diyerek hiç etkilenmeyip işlerini büyüterek de yollarına devam edebilidiklerini söyledi.

İnsanlar alternatif para kazanma yolları aramaya başladığını söyleyen vatandaş Furkan Yılmaz, "Pandemi döneminde ortaya çıkan bu meslekleri gayet yaratıcı buluyorum. Bir yerlerden birileri kaybederken birilerinin kazanması gerekiyor" dedi. Fatih Aydın ise "Bu zamana kadar sadece Maske Tasarımcısı diye bir meslek duydum. Ama pandemi döneminde yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasına olumlu bakıyorum" diye konuştu.
İnsanlar alternatif para kazanma yolları aramaya başladığını söyleyen vatandaş Furkan Yılmaz, "Pandemi döneminde ortaya çıkan bu meslekleri gayet yaratıcı buluyorum. Bir yerlerden birileri kaybederken birilerinin kazanması gerekiyor" dedi. Fatih Aydın ise "Bu zamana kadar sadece Maske Tasarımcısı diye bir meslek duydum. Ama pandemi döneminde yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasına olumlu bakıyorum" diye konuştu.
DHA
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