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YÖK'ten lisansüstü program açma ilkelerine dair karar!

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde yürütülecek yüksek lisans ve doktora programlarının asgari koşullarına dair kararlar aldı.
 22 Şubat 2021 16:35
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YÖK'ten lisansüstü program açma ilkelerine dair karar!

Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü eğitim program açma ilkelerine dair, YÖK Başkanlığı tarafından bir dizi yeni kararlar alınmıştır. Buna göre;

-Bir öğretim üyesinin en fazla iki farklı isimli lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programlarında, ayrıca en fazla bir tane de disiplinlerarası lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programında asgari öğretim üyesi olarak yer alabilmesine, tezsiz yüksek lisans programlarının bu kısıtlamaya tabi olmamasına,

- Öğretim üyesinin haftalık ders saati yükünün toplamda 30 saati geçmemesine,

-Öğretim üyesinin danışmanlık sayısının "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi" uyarınca tezli yüksek lisans ve doktora programları için 14'ü, tezsiz yüksek lisans programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç 16'yı geçmemesine,

- Öğretim üyelerinin üniversitenin kadrosunda olmasına,

-Kadrosu farklı üniversitede bulunan ancak ilgili üniversitede rektör ya da dekan olarak görev yapan öğretim üyelerinin lisansüstü programda asgari öğretim üyeleri arasında kabul edilmesine, ancak söz konusu öğretim üyelerinin görevden ayrılması durumunda programın asgari öğretim üyelerinden çıkarılmasına,

Karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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