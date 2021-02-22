YÖK'ten lisansüstü program açma ilkelerine dair karar!
|22 Şubat 2021 16:35
|+Aa- Yazdır
Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü eğitim program açma ilkelerine dair, YÖK Başkanlığı tarafından bir dizi yeni kararlar alınmıştır. Buna göre;
-Bir öğretim üyesinin en fazla iki farklı isimli lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programlarında, ayrıca en fazla bir tane de disiplinlerarası lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programında asgari öğretim üyesi olarak yer alabilmesine, tezsiz yüksek lisans programlarının bu kısıtlamaya tabi olmamasına,
- Öğretim üyesinin haftalık ders saati yükünün toplamda 30 saati geçmemesine,
-Öğretim üyesinin danışmanlık sayısının "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi" uyarınca tezli yüksek lisans ve doktora programları için 14'ü, tezsiz yüksek lisans programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç 16'yı geçmemesine,
- Öğretim üyelerinin üniversitenin kadrosunda olmasına,
-Kadrosu farklı üniversitede bulunan ancak ilgili üniversitede rektör ya da dekan olarak görev yapan öğretim üyelerinin lisansüstü programda asgari öğretim üyeleri arasında kabul edilmesine, ancak söz konusu öğretim üyelerinin görevden ayrılması durumunda programın asgari öğretim üyelerinden çıkarılmasına,
Karar verilmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YÖK, üniversitelerin karnelerindeki bazı verileri açıkladı
22 Şubat 2021 12:37
|Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6.000 akademisyen (Versiyon 2)
22 Şubat 2021 12:26
|Devletten en çok parayı Boğaziçi alıyor
22 Şubat 2021 06:15
|Ertelenen ALES 81 ilde yapıldı
21 Şubat 2021 12:40
|Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Adaletten ödün vermem
20 Şubat 2021 08:34
|Akademik hırsızlıkta pes dedirten savunma
19 Şubat 2021 08:43
|Boğaziçi Üniversitesi ne YÖK'ü ne de MEB'i dikkate alıyor
19 Şubat 2021 06:15
|Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi
18 Şubat 2021 14:20
|YÖK'ten 'yüz yüze eğitim ve kayıt dondurma' kararı
17 Şubat 2021 12:37
|'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
17 Şubat 2021 09:09