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MEB; salgınla mücadele eden 7312 kişiye başarı ve teşekkür belgesi verdi

Mesleki ve Teknik Eğitim ülkemizin COVID-19 salgınına karşı verdiği başarılı mücadelede önemli bir rol oynayan salgının en yoğun olduğu dönemde üretim kapasitesini artırarak dezenfektan, maske, tek kullanımlık tulum/önlük ve yüz siperliği gibi ürünleri üreterek sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm toplumun hizmetine sunan bir okul türüdür. Salgınla mücadele eden 7312 kişiden oluşan yönetici, öğretmen, personel ve öğrenciye başarı ve teşekkür belgesi verdi. Bu okullarda görevli ve üretime katkıda bulunan 7312 kişiden 4136'sı başarı belgesi verilen yönetici ve öğretmenlerden, 3176'sı ise teşekkür belgesi verilen diğer personel ve öğrencilerden oluşuyor.
 23 Şubat 2021 20:50
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MEB; salgınla mücadele eden 7312 kişiye başarı ve teşekkür belgesi verdi

Okullarımız bu süreçte 6 Milyon litrenin üzerinde yüzey dezenfektanı, 800 Bin litrenin üzerinde el dezenfektanı, 60 Milyondan fazla maske, 1 Milyon yüz koruyucu siperlik, 1 Milyon adet tek kullanımlık tulum/önlük ve 30 Bin litre kolonya üretmiş ve üretmeye devam etmektedir.

Bunun yanı sıra okullarımızda Ar-Ge çalışmaları sonucunda salgınla mücadelede hayati önem taşıyan solunum cihazı, N95 maske makinesi, tam otomatik cerrahi maske makinesi, çeşitli dezenfeksiyon cihazları, tam donanımlı yoğun bakım yatağı, izole numune alma ünitesi gibi ürünlerin tasarımları yapılarak üretimine başlanmıştır.

İşte;

Başarı Belgesi verilecek olan Yönetici ve Öğretmen Listesi

Teşekkür Belgesi verilecek olan Öğrenci ve Diğer Personel Listesi

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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