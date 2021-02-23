MEB; salgınla mücadele eden 7312 kişiye başarı ve teşekkür belgesi verdi
|23 Şubat 2021 20:50
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Okullarımız bu süreçte 6 Milyon litrenin üzerinde yüzey dezenfektanı, 800 Bin litrenin üzerinde el dezenfektanı, 60 Milyondan fazla maske, 1 Milyon yüz koruyucu siperlik, 1 Milyon adet tek kullanımlık tulum/önlük ve 30 Bin litre kolonya üretmiş ve üretmeye devam etmektedir.
Bunun yanı sıra okullarımızda Ar-Ge çalışmaları sonucunda salgınla mücadelede hayati önem taşıyan solunum cihazı, N95 maske makinesi, tam otomatik cerrahi maske makinesi, çeşitli dezenfeksiyon cihazları, tam donanımlı yoğun bakım yatağı, izole numune alma ünitesi gibi ürünlerin tasarımları yapılarak üretimine başlanmıştır.
İşte;
Başarı Belgesi verilecek olan Yönetici ve Öğretmen Listesi
Teşekkür Belgesi verilecek olan Öğrenci ve Diğer Personel Listesi
Ahmet KANDEMİR
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