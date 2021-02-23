Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
Sağlık Bakanlığı 15 ila 21 Şubat arasındaki 100 bindeki haftalık vaka sayısını açıkladı. Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en fazla artan il Bolu olurken, yine bir önceki haftaya göre vaka sayısı eb fazla azalan il Hakkari oldu
|23 Şubat 2021 02:12
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100 bindeki haftalık vaka sayısına göre en çok vaka artışı yaşanan iller sırasıyla Bolu, Bitlis, Afyon, Kırklareli, Tekirdağ, Ardahan, Sakarya ve Gaziantep oldu.
100 bindeki haftalık vaka sayısına göre vaka sayısının en fazla düştüğü iller ise sırasıyla Hakkari, Bayburt, Iğdır, Karabük, Şırnak, Muş, Erzincan, Uşak ve Bingöl oldu
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