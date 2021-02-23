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Sosyal medyada çocuklar için risk taşıyan 1027 içeriğe müdahale etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Pedagog ve psikologlardan oluşan grubumuz, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat çalışıyor"
 23 Şubat 2021 11:33
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Sosyal medyada çocuklar için risk taşıyan 1027 içeriğe müdahale etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların sosyal medyada karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek ve önleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun, bugüne kadar 1027 içeriğe müdahale ettiğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, dijital mecraların çocuklar için tehlikeye dönüşebildiğine dikkati çekti. Selçuk, çocukları dijital mecralardan koruyabilmek, dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri riskleri tespit edebilmek ve bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çocukların bilişim teknolojilerini bilinçli, güvenli, sağlıklı, ahlaki ve insani değerler çerçevesinde kullanımlarına yönelik mekanizmalar işletildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bakanlık bünyesinde kurduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu, internet ortamında çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde müdahale ediyor. Sosyal Medya Çalışma Grubu, bugüne kadar 1027 içeriğe müdahalede bulundu. Pedagog ve psikologlardan oluşan grubumuz, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat çalışıyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere anında müdahale ediyoruz."

- İki oyun için erişim engeli başvurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının daha önce "Koş Fatmagül Koş" ile "Braindom 2" oyunlarında çocukların, gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişiminin olumsuz etkilendiği, toplumun genel sağlığının tehdit edildiği gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi için yaptığı başvuru kabul edilmişti.

Sosyal Medya Çalışma Grubu'nca bugüne kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilen içerikler arasında, kişisel bilgileri elde ettiği ve çocuklar üzerinde psikolojik tehlike doğurduğu gerekçesiyle "Mavi Balina" ve "Mariam" oyunları, şiddet içerikli görseller ve tehditler içerdiği gerekçesiyle "Momo" oyunu, çocukları, yaralama, taciz, intihar gibi olumsuz etkilebilecek "Gacha Life" videolarıyla genel ahlaka aykırı ifadelerin yer alması nedeniyle bir masal videosu da yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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