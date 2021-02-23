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Hatayspor'lu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Akataş Hatayspor'un golcü ismi Boupendza 8 milyon euro karşılığında Rus ekibi Krosnodar ile anlaşmaya vardı
 23 Şubat 2021 15:53
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Hatayspor'lu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Süper lig'de en çok gol atan Hataysporlu Boupendza süper lige veda ediyor.

Oyuncu sezon sonunda Rusya'ya gidecek.

Hatayspor, 350 bin euro'ya aldığı Boupendza'yı 8 milyon euro'ya Krasnodar'a sattı.

Oyuncu sezon sonunda Rusya'ya gidecek..

Satıştan yüzde 25 pay da var...

Kaynak: TRT Spor
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