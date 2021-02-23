Hatayspor'lu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu
Akataş Hatayspor'un golcü ismi Boupendza 8 milyon euro karşılığında Rus ekibi Krosnodar ile anlaşmaya vardı
|23 Şubat 2021 15:53
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Süper lig'de en çok gol atan Hataysporlu Boupendza süper lige veda ediyor.
Oyuncu sezon sonunda Rusya'ya gidecek.
Hatayspor, 350 bin euro'ya aldığı Boupendza'yı 8 milyon euro'ya Krasnodar'a sattı.
Oyuncu sezon sonunda Rusya'ya gidecek..
Satıştan yüzde 25 pay da var...
Kaynak: TRT Spor
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