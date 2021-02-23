Muvazzaf / Sözleşmeli subay teminine yönelik duyuru
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Muvazzaf / Sözleşmeli subay teminine yönelik duyuru yapıldı.
|23 Şubat 2021 19:38
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Muvazzaf / Sözleşmeli subay teminine yönelik duyuru yapıldı.
İşte resmi açıklama;
2020 ALES/2 sonucunun açıklanmasına müteakip adayların başvuru yapabilmesi maksadıyla sonucun açıklandığı tarihten itibaren 5 gün boyunca açık kalacaktır.
Sınava girip ales notunu yükselten adayların başvurularında bu puanun geçerli olabilmesi için başvurularını sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip yenilemeleri,
Daha önce başvurmayıp 2020 ALES/2 puanına göre başvuru yapmak isteyenlerin ise sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip belirtilen tarih ve saatler içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
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