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EGM, 'Müfettişlik Temel Eğitim Semineri' düzenledi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Kararlı bir duruşla her türlü suç ve suçluya karşı etkin bir mücadele yürüterek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyan teşkilatımız, adalet ülküsünden ayrılmadan, tarafsız ve eşit hizmet sunmanın da yoğun gayreti içindedir." ifadelerini kullandı.
 23 Şubat 2021 21:46
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EGM, 'Müfettişlik Temel Eğitim Semineri' düzenledi

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen "Müfettişlik Temel Eğitim Semineri"ne katılan Aktaş, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının, köklerinden aldığı güç ve birikimle hukukun üstünlüğünü esas alarak güvenlik hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatı, 176 yılın sorumluluğunu da üzerinde taşımaktadır. Bu birikimin getirdiği sorumluluk, teşkilatımızın performans ve iş veriminin artırılması noktasında tetikleyici bir rol üstlenmektedir. Kararlı bir duruşla her türlü suç ve suçluya karşı etkin bir mücadele yürüterek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyan teşkilatımız, adalet ülküsünden ayrılmadan, tarafsız ve eşit hizmet sunmanın da yoğun gayreti içindedir."

Teftiş Kurulu Başkanlığının, temeli disiplin olan emniyet teşkilatının, tüm birimlerinin iş ve işlemlerini hukuka uygun yapmalarını temin ettiğini vurgulayan Aktaş, vatandaşların olası şikayetlerini en aza indirmek ve disiplinsizliğe mahal vermemek amacıyla gerek genel teftiş, gerekse de özel teftiş programları ile denetimler yapıldığını ifade etti.

Aktaş, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve iç hukukun parçası haline gelmiş olan insan hakları standartlarına aykırılıkların tespiti ile bunların nedenlerini ortaya çıkarma ve düzeltilmesi için uygun çözüm yollarını ve gerekli önerileri hazırlayıp sunma konularında da Teftiş Kurulu Başkanlığının önemli bir misyon üstlendiğine dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, 2020 yılı içinde disiplin özel teftişlerinin başladığını anımsatan Aktaş, personellerin polislik mesleğini içselleştirerek, görev ve sorumluluklarını yüksek bir disiplinle yerine getirmelerini amaçladıklarını aktardı.

Emniyet teşkilatının saygınlığını zedeleyen personele karşı yürütülen disiplin soruşturmalarında hiçbir ayrım ve mesleki korumacılık gözetilmediğinin bilgisini veren Aktaş, "Bütün bunlarla birlikte teşkilatımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi, performansının arttırılması, yetkin, donanımlı ve iş ahlakına uygun personel yapılanmasının korunması sizlerin destek, gayret ve rehberliğinde mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Denetimlerin asıl amacı ve özünün kusur veya eksiklik aramak olmadığını, asıl amacın denetlenen personele rehberlik etmek, tecrübe ve bilgi paylaşımı sağlamak olduğunu kaydeden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Müfettişler) Bilgi, tecrübe ve yetkinliğinizle teşkilatımızın gelişmesine ve güçlenmesine katkı sunacağınız yeni görevler sizleri beklemektedir. Hiç şüphesiz ki geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz. Allah'ın izni ve sizlerin gayretiyle daha disiplinli, daha nizami, hukuka uyma noktasında daha hassas, milletimizin bize olan güvenini hak eden bir anlayışla, daha yüksek standartta ve daha yüksek nezakette bir hizmeti ortaya koyacağız.

Yasal düzenlemelerin yanı sıra, ahlak, vicdan ve adaletle yerine getirilen müfettişlik görevinizde başarılar diliyor, emniyet teşkilatımıza sağlayacağınız fayda, göstereceğiniz özveri ve fedakarlık için de hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Seminere, Genel Müdür yardımcıları ile ilgili daire başkanlarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir katıldı.
Anadolu Ajansı
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