MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede düzenlemeler yaptı. Düzenleme yapılan branşlara aşağıda yer verilmiştir.

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Almanca,

Beden Eğitimi,

Adalet,

Aile ve Tüketici Hizmetleri,

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi,

Bilişim Teknolojileri,



Biyomedikal Cihaz Teknolojileri,

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,

Denizcilik,

El Sanatları Teknolojisi,

Elektrik - Elektronik Teknolojisi,



Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri,

Gazetecilik,

Gemi Yapımı,

Gıda Teknolojisi,

Giyim Üretim Teknolojisi /Moda Tasarım Teknolojileri,

Grafik ve Fotoğraf,



Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri,

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri /Halkla İlişkiler,

Harita-TapuKadastro,

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri,

Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı,

İnşaat Teknolojisi,



İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği,

Kimya / Kimya Teknolojisi,

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri,

Kuyumculuk Teknolojisi,

Laboratuvar Hizmetleri,

Makine Teknolojisi /Makine ve Tasarım Teknolojisi,

Matbaa/Matbaa Teknolojisi,



Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi,

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı,

Motorlu Araçlar Teknolojisi,

Muhasebe ve Finansman,

Müzik Aletleri Yapımı,

Pazarlama ve Perakende,

Plastik Teknolojisi,



Radyo -Televizyon,

Raylı Sistemler Teknolojisi,

Sağlık/Sağlık Hizmetleri,

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar,

Seramik ve Cam Teknolojisi,

Tarım Teknolojileri /Tarım,

Tekstil Teknolojisi,



Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme,

Uçak Bakım,

Ulaştırma Hizmetleri,

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri,

Yiyecek İçecek Hizmetleri,

Maden Teknolojisi,

Geleneksel Türk Sanatları