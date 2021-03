MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama kontenjanlarını yayımladı. Ön başvurular 15 ila 26 Mart tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (MART 2021)

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

A. Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

Not 2 : İmam - Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu'ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için

puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

B. Ön Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar ve Ön Başvuru

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr"adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim'de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

5. Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

6. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.

7. Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b), herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

8. Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

9. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü seçilecektir.

10. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

11. Adayın Elektronik Ön Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına "Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?" sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında "Pedagojik Formasyon Görmüştür." ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına "0" (sıfır) girilecektir.

13. Adaylardan ön başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

14. Ön başvuruda adaylar, sözlü sınava katılmak istedikleri Ek-2 Sınav Merkezleri'nde belirtilen 81 il içerisinden 10 il tercihi yapacaklar, tercihlerden birine yerleştirilememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğer illerden birinde sözlü sınava alınmayı kabul ettiğine dair beyanı işaretleyeceklerdir.

15. Sözlü sınavlar; Ek-2 Sınav Merkezleri'nde belirtilen 17 ilde yüz yüze, 64 ilde ise il milli eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.

16. Çevrimiçi (video konferans) yöntemle sınava alınacak adaylar, sözlü sınavın yapılacağı tarihte il milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında hazır bulunacak, bu adaylar Ek-2 Sınav Merkezleri'nde belirtilen 17 ilde oluşturulan komisyonlardan Bakanlıkça belirlenen komisyona internet aracılığı ile bağlanmak suretiyle sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

17. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

18. Ön başvuruya ait kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan başvuru elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

19. Başvurular ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

20. Başvurusu onaylanan aday, Elektronik Ön Başvuru Formu'nu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.

Not 3 : Elektronik Ön Başvuru Formu, göreve başlama esnasında teslim edilmesi gereken bir belge olduğundan, adayların bu belgeyi muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

21. Başvurusu reddedilen adaylar, başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.

22. Elektronik Ön Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır

23. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not: İptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) süresi içerisinde yeniden ön başvuru yapabileceklerdir.

24. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

25. Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

C. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

1. Yükseköğretim kuramlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine

atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, "ttkb.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

2. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

5.3. İbraz edilen denklik belgelerinde "Öğretmen atamalarında geçersizdir." şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla kayıtlı ya da bu programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde "Teknoloji ve Tasarım" alanına başvuru yapabilecektir. Diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı veya mezun olanlar da "Teknoloji ve Tasarım" alanına başvuru yapabilecektir.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) ^alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

9. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

Ç. Pedagojik Formasyon

1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

1.2. 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (Not: 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri (1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış olması koşuluyla), T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

D. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1. İl milli eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise atamalardan sorumlu şube müdürünün başkanlığında "Başvuru Onay Komisyonu" oluşturulacaktır.

2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

3. Ön Başvurularını tamamlayan adayların başvuruları, adayın başvuruda seçtiği il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onay bekleyen başvurular ekranına yansıyacaktır. İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ön başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacak, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle reddedecektir.

4. İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formu'nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısı alınarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.

Not 4 : Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Ön Başvuru Formu'na atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

5. 1 Ocak 2021 ve sonraki bir tarihte tamamlanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika

programına ilişkin belgeler kabul edilmeyecektir.

6. Elektronik Ön Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler ''arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

7. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

8. Ön Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe milli eğitim müdürleri dahil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

9. Ön başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ belge-doğrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.

10. Adayların ön başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dahil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

Not 5 : 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının güncel haliyle işlem yapılması önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline "ttkb.meb.gov.tr" adresinden erişilebilir.

11. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

E. Sözlü Sınav

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dahil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday

Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları gerekmektedir.

7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra, Ek-4 Takvim'de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçe verebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun olan adaylar Ek-4 Takvim'de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecek yöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

Not 6 : Bu durumda olan adayların sözlü sınava katılma yönündeki taleplerine ilişkin dilekçeler ile belgeleri il milli eğitim müdürlüklerince aynı gün DYS ortamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

10. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

F. İtiraz

1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

G. Tercih Başvurusu

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Ğ. Atamalar

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

H. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Atama kararnameleri, ^il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Elektronik Başvuru Formu,

3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

3.7. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

4. Ataması yapılanlar, bu bölümün "3." maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu ^raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire

Başkanlığından görüş istenilecektir.

8. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.

I. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

3. Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

İ. Atama Süreci

1. Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek-4 Takvim'e uygun olarak gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecektir.

Personel Genel Müdürlüğü

