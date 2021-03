Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılaması için 5 Aralık 2016'da uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 gözlem uydusu, günlerdir Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına neden olan Evergreen şirketinin "Ever Given" adlı 400 metrelik devasa konteyner gemisini görüntüledi.

Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılaması için 5 Aralık 2016'da uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 gözlem uydusu, günlerdir Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına neden olan Evergreen şirketinin "Ever Given" adlı 400 metrelik devasa konteyner gemisini görüntüledi. 29 Mart 2021 00:16 Devamını gör