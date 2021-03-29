Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan 400 metrelik Panama bandıralı "Ever Given" adlı dev konteyner gemisi yüzünden tamamen durmuş durumda. Kurtarma çalışmaları devam eden geminin kanalı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı tarafından servis edilen ve Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen uydu görüntülerinde geminin karaya oturmuş durumda olduğu ve kurtarılma çalışmalarının devam ettiği gözlemlenebiliyor.

GÖKTÜRK-1, hem sivil hem de askeri uygulamalar için çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayacak ve bu özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip keşif, gözetleme uyduları arasında.

GÖKTÜRK-1 Projesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK, Ulusal Elektroni.k ve Kri.ptoloji. Araştırma Ensti.tüsü, ROKETSAN, TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda yürütüldü. Yakıtsız yaklaşık bin 70 kilogram kütleye sahip GÖKTÜRK-1, yüksek çözünürlüklü optik kamerayla, güneş eş zamanlı yörüngede görev yapıyor.

GÖKTÜRK-1 Uydusu

2012'de fırlatılan GÖKTÜRK-2'den sonra ikinci askeri uydu olma özelliğini taşıyan ve geliştirme, üretim ve test faaliyetlerine 19 Temmuz 2010'da başlanan GÖKTÜRK-1 uydusu, TSK'nın hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılamakta.

Görüntü çözünürlüğü ve kapasitesi, veri indirme hızı, manevra kabiliyeti ve gelişmiş yer sistem özellikleri ile GÖKTÜRK-1 uydusu, GÖKTÜRK-2 uydusuyla beraber Türkiye'nin uzaydaki gözlem gücünü önemli ölçüde artırıyor.

Yörünge testleri ve kabul aşamalarının tamamlanması sonucunda envantere alınan GÖKTÜRK-1 uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde teşkil edilmiş olan Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrol ediliyor.

70 kilogram kütleye ve 0,50 metre çözünürlüğe sahip Göktürk-1, Güneş eş zamanlı görev yapıyor ve ömrü 7 yıl olarak öngörülüyor.

Göktürk-1 uydusunun tasarım ömrünün 2025'te dolması bekleniyor. Türkiye, bu yüzden Göktürk-1 uydusunun yerini alacak Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu Projesi'ni başlattı.