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Sıcaklık, Kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak

Kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 08 Nisan 2021 06:30
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Sıcaklık, Kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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