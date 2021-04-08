İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor
Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor
|08 Nisan 2021 10:48
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da devam eden sağanağın kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi ve ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da sağanak gün boyu etkili olacak. Halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-35 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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