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Meteoroloji müdürlükleri adli olayları da aydınlatıyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin:- "Bir inşaatta oluşan zararın, taraflardan biri yağıştan diğeri ise müteahhitten kaynaklandığını iddia ediyor. Mahkemeler bu gibi anlaşmazlıklarda Meteorolojiden yağış durumu hakkında bilgi istiyor
 08 Nisan 2021 11:16
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Meteoroloji müdürlükleri adli olayları da aydınlatıyor

- Meteoroloji müdürlüklerine sigorta ve tarım sektörünün yanı sıra tarafların iddialarını açıklığa kavuşturmak için adli konularda da bilgi başvurusunda bulunuluyor.

Radarları sayesinde vatandaşlara hava durumuyla ilgili önceden bilgilendirmede bulunan Meteoroloji müdürlükleri, birçok sektörün taleplerini de karşılıyor.

Meteoroloji müdürlüklerine sigorta ve tarım sektörünün yanı sıra adli konularda da bilgi almak amacıyla başvuru yapılıyor. Müdürlük verdiği bilgiyle mahkemelere olayların aydınlatılmasında yardımcı oluyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden 2019'da 1465 meteorolojik bilgi talebinde bulunuldu. Bu taleplerin 1135'ini sigorta sektörü oluşturdu. Sigorta sektörünü 80 başvuru ile adalet, 64 bilgi talebiyle eğitim sektörü takip etti.

Geçen yıl ise 1183 meteorolojik bilgi talebinin 797'sini sigortayla ilgili konular oluşturdu. Bu sektörleri 89 başvuruyla tarım ve 71 başvuruyla adli konular izledi.

- Hava durumuyla ilgili konularda "hakem" rolünü üstleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine, mahkemelerin birçok konuda hakem olarak gördüğü Meteorolojiden bilgi talebinde bulunduğunu söyledi.

Gerçek bilgiye ulaşmak için kendilerine başvuran mahkemelerle kayıtlarındaki bilgiyi paylaştıklarını belirten Gültekin, "Örneğin bir inşaatta oluşan zararın, taraflardan biri yağıştan diğeri ise müteahhitten kaynaklandığını iddia ediyor. Mahkemeler bu gibi anlaşmazlıklarda Meteorolojiden yağış durumu hakkında bilgi istiyor." dedi.

Olağanüstü hava olayı nedeniyle aracında oluşan hasarın parasını sigortadan alamayan kişilerin de konuyu yargıya taşıyabildiğine işaret eden Gültekin, bu durumlarda da söz konusu olayın yaşandığı yerdeki hava olayları hakkında bilgi talep edildiğini dile getirdi.

Gültekin, mahkemelerden zaman zaman adli olayların aydınlatılması için de bilgi talep edildiğini belirterek, "Hırsızlık olaylarında şikayetçi, mahkemedeki ifadesinde hırsızı gördüğünü söylüyor. Hırsız da 'Hava çok karanlıktı o gece beni görmüş olması mümkün değil' diyerek kendisini savunuyor. Mahkemelerden 'Olayın yaşandığı gece hava açık mıydı, bulutlu muydu, dolunay var mıydı? gibi sık sık bilgi talepleri alıyoruz. Pek çok adli vakada bilgi talebi yelpazesi genişliyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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